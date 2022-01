Une agente de bord en formation dans le but d’obtenir ses ailes de pilote de ligne

Avoir le goût d’étendre ses ailes! C’est le rêve que poursuit Jeannie Boisvert, 24 ans, de Trois-Rivières. L’agente de bord peaufine sa formation chez Cargair à Trois-Rivières dans le but d’obtenir ses ailes de pilote commercial.

J’ai commencé en aviation un peu par hasard. Je suis déménagée à Moncton en 2017 et je me cherchais un emploi étudiant et j’ai trouvé un emploi dans un centre d’appel pour une compagnie aérienne , raconte la jeune femme.

Au fil des mois, l’étudiante est devenue agente de bord, puis pilote privée. Elle suit maintenant une formation pour obtenir son permis de pilote de ligne.

Ça m’a toujours impressionné des avions, mais moi je viens de Trois-Rivières, ce n’est pas un endroit où il y a un gros aéroport international, donc on dirait que ce n’est pas un endroit où on est beaucoup exposé à l’aviation comme un choix de carrière, poursuit-elle. Donc, c’est vraiment en sortant de ma zone de confort que j’ai vraiment réalisé que ça pourrait être quelque chose qui m’intéresse.

L'objectif de Jeannie est d'effectuer des vols pour des missions humanitaires. Photo : Radio-Canada

S’en est suivi un vol de familiarisation qui a été pour elle une véritable révélation. Elle a eu les commandes pendant presque tout le vol.

« C’est super libérateur je vous dirais comme sentiment. C’est comme si c’est toi même qui volais comme un oiseau quand c’est un petit avion je trouve! » — Une citation de Jeannie Boisvert

Bien qu’il n’y a pas beaucoup de femmes en aviation commerciale, ça fait plaisir d’être dans un milieu qui est plus traditionnellement réservé aux hommes pour pouvoir montrer que tout le monde peut le faire , lance Jeannie, dont l’objectif ultime est de s’envoler pour des missions humanitaires.

L'agente de bord peaufine sa formation chez Cargair à Trois-Rivières dans le but d’obtenir ses ailes de pilote commercial. Photo : Radio-Canada

Il y a une compagnie ici au Canada qui fait des vols nolisés en Afrique et partout dans le monde. […] Faire une différence en aviation, moi c’est vraiment ça qui m’intéresse , affirme-t-elle.

D’ici à ce qu’elle obtienne son permis, elle continuera de sillonner le pays comme agente de bord pour financer sa formation de rêve.

D’après le reportage de Marie-Ève Trudel