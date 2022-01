Nathalie Roy, la pharmacienne qui a tout quitté pour s’occuper des chats abandonnés

« À un moment donné, j’ai dit que ce n'est pas vrai que je vais faire ça jusqu'à 55 ans! Je n'ai pas le temps de profiter de la vie ». À 42 ans, Nathalie Roy décide que son quotidien ne sera plus rempli que de prescriptions à déchiffrer, de casse-têtes pour remplacer des employés absents et de semaines de 60 heures passées dans son laboratoire. Maintenant, son temps, elle le met entre autres au profit du refuge pour animaux Pet Connection situé dans l’arrondissement de Lennoxville, à Sherbrooke.

À l’époque, Nathalie Roy est la propriétaire de la pharmacie Familiprix de Valcourt; une entreprise qu’elle a montée à bout de bras et qu’elle a installée dans un local adjacent à la maison de ses parents. Il fallait toute de même du cran pour ouvrir une troisième pharmacie dans une ville qui compte quelque 2000 âmes.

Les plans de ce commerce se sont amorcés fin 2003. J’ai donc démissionné de la pharmacie où je travaillais depuis toujours et je faisais du remplacement un peu partout, à Saint-Césaire, à Waterloo, en attendant d’ouvrir. Si c’était plus tranquille le soir, je faisais mes plans de pharmacie et de laboratoire entre deux clients . Ensuite, il y a eu les rénovations du local à faire, les employés à embaucher et la clientèle à recruter. J’ai été chanceuse. Beaucoup de clients m’ont suivie.

Nathalie Roy devient très loquace quand elle parle des chats dont elle s'occupe au refuge. « Il y a tellement de belles histoires. Je pense à un chat qui était supposé se faire euthanasier. On disait qu'il n'était pas adoptable. Il ne se laissait pas du tout approcher. Il était super peureux. Petit à petit, il s'est laissé toucher et il s'avère que c'est un chat hyper affectueux! » Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Quelques semaines plus tard, en janvier 2004, le néon ouvert s’illumine sur la devanture de la pharmacie de Nathalie Roy. Au même moment démarre le plus grand défi de sa vie : être femme d’affaires. Je me sentais comme la petite Gauloise dans la gang [des pharmacies de Valcourt], la petite dernière qui est arrivée. Mais, c'est moi qui toffait. qui tenait le coup. C'est moi qui ai résisté. Les autres pharmaciens ont fini par vendre. Je ne le cacherai pas; c'était un projet qui était quand même risqué au départ. Le monde me disait : "Soit t’es courageuse, soit t'es un peu folle!" Je dirais que c’était un mix des deux, mais c'est ça , dit-elle en éclatant de rire.

« C’était difficile d'être propriétaire. On est des BTU : des bouche-trous universels! Ton pharmacien ne rentre pas parce qu’il y a une tempête de neige? C'est toi qui le remplaces. Ton assistante technique a la gastro? C'est toi qui rentres! » — Une citation de Nathalie Roy

Oui, elle est fière de ce qu’elle a accompli, mais les semaines sont épuisantes. Longues. Lourdes. Le manque de main-d'œuvre fait en sorte qu’en plus de voir à l’administration de son entreprise, Nathalie Roy doit aussi être très présente sur le plancher . Les lundis et mercredis, j'étais pharmacienne. Les mardis et jeudis, j'étais technicienne. Des fois, je travaillais comme pharmacienne le jeudi soir. Puis, le vendredi encore la même chose que le jeudi. Je travaillais un samedi sur deux. Je peux te dire qu'à un moment donné, je me suis dit que ce n’était pas une vie , raconte-t-elle.

« C'est sûr que déjà, il y a une pénurie de pharmaciens et d'assistants techniques. À Sherbrooke, ils ont de la misère à trouver. Imagine-moi à Valcourt! C'est quasiment comme si j'étais au tiers-monde, comme si j’étais en région éloignée! » — Une citation de Nathalie Roy

Nathalie Roy a commencé en 2019 à faire du bénévolat au Pet Connection, situé dans l'arrondissement Lennoxville de Sherbrooke. Si au début, on ne lui confiait que le ménage des salles, aujourd'hui, ses responsabilités sont plus grandes. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Se lancer dans le vide

Ce train de vie, qu’elle maintient pendant 15 ans, l'amène à prendre une grande décision : elle vend. Même si elle est sereine, elle doit garder le secret pendant un certain temps sur la transaction qui s’en vient et qui fera d’elle une femme libre. Ce n'est pas quelque chose que tu annonces nécessairement dans le journal. Tu ne veux pas faire fuir la clientèle et tes employés non plus , explique Nathalie Roy.

Si elle a la certitude qu’elle ne veut plus porter le poids d’une entreprise sur ses épaules, elle n'a, par contre, aucune idée de ce qui l’attend dans le tournant. On me demandait tout le temps ce que j’allais faire. Je ne savais pas vraiment. Tout ce que je voulais, c’était prendre de longues vacances et que c’était certain que je ne voulais plus me rembarquer dans quelque chose à temps plein.

N'adopte pas un chat qui veut au refuge Pet Connection. Mais Tina a trouvé une famille pour la vie ces dernières semaines. Ses nouveaux parents l'ont baptisée « Queen La Tina »! Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Quarante-deux ans, ça reste quand même un peu jeune pour cocher retraitée dans les formulaires. Pour passer le temps, la pharmacienne troque son sarrau blanc pour enfiler des gants de caoutchouc. Mission? Nettoyer les salles du refuge Pet Connection, où sont hébergés les chiens et les chats abandonnés ou qui étaient destinés à l’euthanasie.

Au départ, elle ne donne que quelques heures par semaine à l’organisme. Mais rapidement, son bénévolat prend de plus en plus de place dans son horaire, à son plus grand bonheur. J’adore prendre soin des minous et je trouve ça super quand ils trouvent une bonne famille. J'ai l’impression que c’est mission accomplie. C’est encore plus une fierté quand ce sont des chats qui viennent d’autres refuges, de la SPA ou qui font face à l’euthanasie.

« Au début, j’avais peur d’avoir de la peine quand ils partiraient dans leur nouvelle famille, mais finalement non. Il y a parfois quelques larmes, mais ce sont des larmes de joie parce que je suis vraiment contente pour eux quand ils ont trouvé leur famille pour la vie. » — Une citation de Nathalie Roy

Le nombre de chats présents dans les salles varie d'un moment à l'autre. « Des fois, ils ne sont que six ou sept. D'autres fois, ils peuvent être plus de 20. Il n'y a pas de cages ici. Ils sont en liberté dans les pièces. » Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

L’implication de Nathalie Roy aux activités de l’organisme ne se limite pas qu’au ménage. Elle participe aussi aux encans en ligne de Pet Connection, le principal moyen de financement du refuge. C’est environ une quarantaine d’heures chaque fois. C’est beaucoup de travail et de temps, mais tous les fonds vont pour aider les animaux du refuge. Comme je ne peux pas tous les adopter, c’est ma façon de contribuer à les aider , sourit-elle.

« Les animaux ont un amour inconditionnel. Quand j’entre dans le Kitty Cove ou dans la pièce d’isolation, tout le monde veut des câlins! » — Une citation de Nathalie Roy

Nathalie Roy n'a pas complètement tourné le dos à sa profession. Non seulement elle travaille deux jours par semaine comme pharmacienne dans un groupe de médecine de famille dans le Val-Saint-François, mais deux de ses chats s’appellent... Paxil et Prozac!

Comment fonctionne l'adoption au Pet Connection? Le refuge Pet Connection ne fonctionne pas comme une animalerie. Avant chaque adoption, les personnes souhaitant adopter doivent faire une entrevue avec la propriétaire. Une période d'essai a lieu par la suite. Si l'animal est bien dans sa nouvelle demeure, un contrat d'adoption sera signé. La nouvelle famille s'engage à ramener l'animal au refuge si elle ne peut plus s'en occuper ou si elle déménage.

