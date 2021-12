Le CEF voit d’un bon œil les 15 places supplémentaires pour le centre Gard’Amis

Ces 15 places font partie des 601 annoncées le 6 décembre dernier par les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada, dans 20 garderies de la province.

Parmi ces vingt établissements, seul le centre éducatif Gard'Amis est francophone.

Selon Ronald Ajavon, ce nombre de places ne suffira pas à combler les besoins observés dans la population, comme en témoignent les nombreuses listes d’attente dans plusieurs communautés francophones de la province.

« C'est important de soulever ces défis, sinon on perd des familles et on les perd pour toujours dans certains cas. »