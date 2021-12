Capacité d’accueil à 50 % : Huskies et Foreurs s'attendent à des pertes durant les Fêtes

C’est ce qu'ont appris les deux organisations dans la foulée des nouvelles restrictions annoncées jeudi par le gouvernement du Québec afin de lutter contre la COVID-19.

Le directeur opérationnel des Huskies de Rouyn-Noranda, préfère voir le verre à moitié plein.

Pour nous, c’est quand même une bonne nouvelle, c’est 50 % de plus que l’an passé. On parle de 50 % de la capacité totale de l’aréna établie par le code d’incendies qui est de 3300, donc j’ai le droit à 1650 personnes présentes assises, ce qui comprend les gens dans la loge de presse , indique Gilles Bérubé.

Pour la saison 2020-2021, les supporteurs des Huskies avaient envoyé leur photo pour remplir les gradins de visages familiers. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Jusqu’à maintenant cette saison, les ventes de billets ont été modestes chez les deux organisations.

Le plateau des 2000 spectateurs n’a été atteint qu’une seule fois chez les Huskies alors que le sommet est d'environ 1800 partisans à Val-d’Or, dans les deux cas à l’occasion de duels de la 117.

De plus, comme les deux équipes n’ont pas encore atteint 50 % de billets vendus pour les matchs restants au mois de décembre, aucun remboursement ne devra être effectué.

Des deux côtés, la déception est davantage palpable en ce qui concerne le traditionnel aller-retour du temps des Fêtes qui oppose les Huskies aux Foreurs.

Sans aucun doute que Val-d’Or-Rouyn-Noranda, c’est la plus belle rivalité de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avance le président des Foreurs, Dany Marchand. L’aller-retour du temps des fêtes, c’est un événement très populaire avec beaucoup de gens dans les estrades. Là c’est dommage, il va falloir se restreindre et accueillir un nombre moindre de spectateurs. C’est clair qu’il y a une perte avec le nombre de billets vendus, mais il faut penser aussi que ces billets-là génèrent des revenus au niveau des concessions alimentaires, de la boutique et du moitié-moitié.

Le président des Foreurs, Dany Marchand, effectue une vérification du passeport vaccinal d'un supporteur. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Consignes resserrées

Afin de s'assurer de conserver le 50 % de spectateurs autorisés, le directeur opérationnel des Huskies, Gilles Bérubé, indique que les consignes seront resserrées à l'aréna Glencore.

On insistait déjà énormément pour le port du masque. Là, on va plus qu’insister, on va vraiment attitrer des gens. On va avoir une personne attitrée pour faire le tour des loges et s’assurer que tout le monde porte le couvre-visage. C’est l’endroit le plus difficile pour faire respecter cette consigne parce que des fois, les gens se sentent plus isolés , explique-t-il.

Gilles Bérubé indique ne pas s’attendre à recevoir d’aide financière afin de compenser les pertes financières que pourraient causer la limitation du nombre de spectateurs.