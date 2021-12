L’Université de Windsor repasse en mode virtuel en janvier

À l'instar d'autres établissements postsecondaires de l'Ontario , l'Université de Windsor prend des mesures pour faire face à la recrudescence de la pandémie et repasse en mode virtuel pour le début du semestre d'hiver.

Dans un communiqué publié vendredi, l'établissement indique qu'elle reporte par ailleurs la reprise des cours d'une semaine.

La plupart des étudiants commenceront leur semestre le 17 janvier au lieu du 10, à l'exception des cours de premier cycle en éducation et en soins infirmiers qui débuteront le 3 janvier, mais ils se dérouleront également de manière virtuelle dans la mesure du possible, précise la lettre.

Lorsque les gens seront autorisés à revenir sur le campus, l'université donnera un préavis d'au moins deux semaines. Les employés et les étudiants pourront revenir au plus tôt le 31 janvier.

L'université précise que cette décision sera prise avec l'aide des autorités sanitaires locales et de la province.

Le communiqué indique toutefois que les examens en personne de la fin de la session d'automne se poursuivront comme prévu.

La bibliothèque du campus et les autres espaces d'étude resteront ouverts et disponibles jusqu'au 22 décembre. Les personnes qui utilisent ces espaces doivent s'assurer de respecter les distances physiques, porter un masque et remplir l'auto-évaluation de l'application Safe Lancer.

L'université encourage par ailleurs tous les membres de la communauté à obtenir leur dose de rappel contre la COVID-19.