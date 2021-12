La Nouvelle-Écosse signale 394 nouveaux cas de COVID-19

Le précédent record de nouveaux cas avait été atteint la veille, jeudi, avec 287 nouveaux malades.

Vendredi, il y a 295 nouveaux cas dans le secteur du centre, 54 dans le secteur de l'est, 27 dans le secteur du nord et 18 dans le secteur de l'ouest.

Plus d’un millier de cas, seulement deux hospitalisations

Malgré les 1340 nouveaux cas recensés dans les sept derniers jours, il n’y a eu que 2 hospitalisations supplémentaires provoquées par la COVID.

La province fait état vendredi de sept hospitalisations au total. Deux patients sont aux soins intensifs.

Les vaccins font leur travail , a déclaré vendredi le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Cela démontre que les gens pleinement vaccinés conservent une bonne protection, particulièrement contre des symptômes graves.

Néanmoins, le Dr Strang résiste aux appels pour augmenter la cadence de la distribution des doses de rappel dans la province. Il affirme que la Nouvelle-Écosse continuera de les offrir graduellement par groupe d’âge, comme elle l’a fait pour la série primaire de vaccins en début d’année.

Pour le moment, seuls les personnes de plus de 60 ans, les travailleurs de la santé et certaines personnes ayant des problèmes de santé particuliers peuvent demander une dose de rappel en Nouvelle-Écosse.

La province a suffisamment de doses et de personnel pour vacciner davantage, a pourtant affirmé le Dr Strang.

Qu’est-ce qu’un cas léger de COVID?

La plupart des personnes qui ont développé la maladie sont considérées comme des cas légers, indique le Dr Strang.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, vendredi. Photo : Nicola Davison / Communications Nouvelle-Écosse

Pour être clair, "maladie légère" signifie simplement que les gens ne sont pas à l’hôpital ou aux soins intensifs. Ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas malades, et il y a aussi beaucoup d’effets sur la santé mentale lorsqu’on est un cas ou un contact , a-t-il cependant précisé.

Lorsque les gens sont malades ou ont été exposés, ils ne peuvent pas aller travailler ou s’occuper des enfants ou de leurs proches. Il est facile de voir les répercussions, et elles sont encore plus sérieuses lorsqu’elles touchent les infirmières, les ambulanciers, les policiers, les pompiers et autres , dit-il.

Nous allons demander aux Néo-Écossais d’en faire encore plus

En conférence de presse, vendredi, le médecin hygiéniste en chef a tenu des propos contradictoires sur la possibilité de décisions plus draconiennes pour faire face au variant Omicron.

Notre situation est sérieuse, mais pas désespérée. Nous allons avoir besoin de prendre des décisions difficiles et nous allons demander aux Néo-Écossais d’en faire encore plus , a d'abord déclaré le Dr Strang.

On n’a pas besoin de restrictions pour convaincre tout le monde de ralentir , a-t-il dit par la suite.

Des passants sur la rue Spring Garden, au centre-ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse, le 19 novembre 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Des changements dans la manière dont la Nouvelle-Écosse effectue le dépistage de la COVID seront annoncés la semaine prochaine, s’est-il borné à mentionner.

Robert Strang a aussi réitéré ses affirmations de la semaine dernière, lorsqu'il avait dit que la santé publique ne s’inquiétait plus autant qu’avant du nombre spectaculaire de cas d’infections.

Nous devons focaliser beaucoup plus sur les cas sévères de la maladie, et moins sur le nombre total de cas et d’infections. Il va y avoir beaucoup de COVID et de contagion, c’est inévitable , a déclaré le Dr Strang.

« Tant que nous avons un nombre limité de cas de maladie sévère, nous pouvons vivre avec des nombres de cas élevés et de la transmission communautaire. » — Une citation de Dr Robert Strang , médecin hygiéniste en chef

Université Saint-Francis-Xavier StFX à l’amende

En conférence de presse vendredi après-midi, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a mentionné que deux amendes avaient été imposées le matin même, en lien avec les événements que l’on croit responsables de la présente hausse des cas de COVID dans la province.

L'Université Saint-Francis-Xavier, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L’Université Saint-Francis-Xavier (Université Saint-Francis-Xavier StFX ), située à Antigonish, et l’association étudiante de l’université ont reçu des amendes de 11 622,50 $, principalement pour ne pas s’être conformées aux obligations relatives au port du masque, selon Tim Houston.

Il s’agit du montant maximal qu’une organisation peut avoir à payer pour avoir contrevenu aux règles de santé publique.

Une série d’événements au début de décembre à Antigonish, dont une cérémonie de remise de bagues aux diplômés, a entraîné une importante transmission du virus.

Le premier ministre demande la vigilance

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, vendredi. Photo : Nicola Davison / Communications Nouvelle-Écosse

Tim Houston a fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, vendredi.

« Pour ralentir la transmission, nous devons, individuellement, ralentir. » — Une citation de Tim Houston , premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Je sais que c’est le temps des fêtes, mais nous devons ralentir. C’est aussi simple que ça. C’est le temps pour chacun d’entre nous de relever le défi, de faire preuve de plus de responsabilité personnelle afin de se protéger et de protéger notre famille. On vous demande d’être encore plus vigilants , a déclaré le premier ministre néo-écossais.

De l’aide financière aux petites entreprises

Vendredi, le gouvernement provincial a annoncé un nouveau soutien financier pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises.

Il vise à aider les propriétaires de restaurants, bars, gyms, et les établissements récréatifs ou à vocation culturelle, indique la province.

Des bourses allant de 2500 $ à 7500 $ seront disponibles, selon la grosseur de la petite et moyenne entreprise PME .

Les entreprises pourront faire une demande au début de janvier. Vendredi, le premier ministre Houston a reconnu que le financement offert avait parfois été distribué trop lentement depuis le début de la pandémie. Il a promis que les choses iraient plus rondement cette fois-ci.