Fillette de Granby : « Je me demande encore qu’est-ce qui a pu me passer par la tête »

Devant le juge Louis Dionne, l'homme de 32 ans a admis avoir enroulé sa fille dans du ruban adhésif : Sur les bras à peu près au niveau des épaules, [...] entre le coude et l’épaule. Et sur les pieds, au niveau des chevilles, avec la tuque pour ne pas que le tape colle directement sur la peau.

Mon intention n’était pas de lui faire mal, c’était de la contention , a-t-il déclaré au cours de son témoignage qui a duré plus de trois jours, à la fin d'octobre, au palais de justice de Trois-Rivières.

Il a aussi confié qu’il ne croit pas que sa conjointe de l'époque avait l’intention de tuer sa fille. Elle a été reconnue coupable de meurtre non prémédité, le 9 décembre dernier, par le jury qui s’est prononcé après quatre heures de délibérations.

J’ai perdu ma fille et ça, c’est une blessure qui ne part pas en un claquement de doigts, a-t-il mentionné. [Silence] Par contre, malgré cette blessure-là, je ne pense toujours pas que c’était son intention [à la belle-mère] que ça arrive. Je sais qu’elle aimait ma fille. Je ne peux pas concevoir qu’elle ait vraiment voulu la tuer , a-t-il déclaré au moment de son interrogatoire par la Couronne.

Alors qu’il était interrogé par la défense, il a reconnu avoir menti aux policiers le 29 avril 2019 pour ne pas s’incriminer.

La nuit durant laquelle le ruban est utilisé

La veille de la découverte de son corps inanimé, le 28 avril 2019, la fillette a tenté de s’enfuir deux fois par la fenêtre de sa chambre. Parce qu’elle disait qu’on ne l’aimait pas , lance-t-il. [Je lui ai dit] que moi, je l’aimais plus que tout au monde, que si je l’aimais pas, je la laisserais vivre dans sa merde, vu qu’elle étend sa merde dans sa chambre.

L’adolescent alors âgé de 14 ans qui a témoigné au procès de sa mère avait affirmé avoir entendu le père de la fillette la menacer à plusieurs reprises de l'attacher ce matin-là.

Quelque part entre 1 h et 3 h du matin, le 29 avril, le père raconte avoir été tiré de son sommeil par sa conjointe parce que sa fille s’était enfuie par sa fenêtre. Il explique avoir réussi à la rattraper et à la ramener à la maison, mais à peine de retour dans sa chambre, il indique que l’enfant a essayé de s’enfuir à nouveau.

L’enfant était alors nue, car l’homme de 32 ans précise que sa fille dort sans vêtements pour ne pas les salir avec de l’urine ou des selles.

C’est là qu’on a décidé de monter une barricade devant la fenêtre. On est allés se recoucher. Après ça, elle a essayé de démonter la barricade.

Fâché et à court de solutions, il raconte avoir pris la décision de l’immobiliser avec une chemise. J’ai attaché les poignets ensemble de façon à ce qu’elle soit pris[e]. J’ai fait comme une camisole de force.

Comme la fillette était menue, elle a réussi à se libérer, selon lui. C’est à ce moment qu’avec l’aide de sa conjointe il a enroulé la fillette avec du ruban adhésif.

Je sais que [la belle-mère] était avec moi parce qu’elle a tenu les pieds de la petite pendant que je faisais juste mettre du tape autour de ses bras pour pas qu’elle puisse se sortir les bras de la chemise et [s’enfuir] encore.

Émotif, il reconnaît alors que la situation a dégénéré.

« Ça a tellement dégringolé vite. Des fois, je me demande encore qu’est-ce qui a pu me passer par la tête à ce moment-là. » — Une citation de Le père de la fillette

Lors de son témoignage, la belle-mère de la fillette avait affirmé qu’il avait disjoncté cette nuit-là. Il sacrait après moi, il sacrait après [la fillette].

Réveillé par la fuite de la fillette, le fils de l’accusée avait aussi raconté lors du procès s’être rendormi au son du ruban adhésif que le père de l’enfant déroulait pendant au moins cinq minutes.

Le matin du meurtre

L’homme de 32 ans affirme avoir quitté la maison à 7 h 45 pour se rendre au travail le 29 avril. Avant de partir, il est allé dans la chambre de sa fille et lui a donné son médicament.

Entre 8 h et 9 h, il reçoit une série de messages textes de sa conjointe qui l’informe que sa fille a réussi à se libérer.

Elle s’est détachée , écrit l’accusée. Je l’ai attachée ben comme il faut. Impatiente parce que sans réponse, elle ajoute un peu plus tard : Elle est très attachée, elle fait son gros numéro.

Le père de l’enfant justifie sa réaction : Mais, tu sais, moi, "comme il faut", c’était au pire poings et pieds liés.

Un rouleau de ruban adhésif transparent a été pris en photo par un technicien en scène de crime de la SQ dans la maison où habitait la fillette de Granby. Photo : Sûreté du Québec (SQ)

L’homme a quitté son travail pour rentrer à la maison en raison d’une situation urgente vers 9 h 30.

Une fois de retour à la maison, il affirme qu’il n’est pas allé voir sa fille même s’il l’entendait crier.

En contre-interrogatoire, le procureur de la défense, Me Alexandre Biron, insiste d’ailleurs sur ce point. Vous savez que vous l'avez attachée et en entrant vous n’allez pas voir? Comment ça, vous entendez votre fille crier et vous n'allez pas voir?

C'est triste, mais à un moment donné, on s'habitue à entendre notre enfant crier et on n’en fait pas nécessairement un cas, même si on devrait parfois , a répondu le père.

Il explique qu’il a plutôt discuté avec sa conjointe de la possibilité de faire hospitaliser sa fille. Il dit avoir appelé la pédopsychiatre pour en discuter.

La fillette inconsciente

L’homme devient très émotif lorsqu’il est question de la découverte de sa fille inanimée qui est survenue vers 11 h 30. Il explique que son enfant semblait s'être calmée, car il n’entendait plus de cris. Lui et sa conjointe se sont donc dirigés vers sa chambre.

En entrant dans la chambre, c’est là que j’ai vu que ça n’allait pas , dit-il en pleurs devant les 14 jurés.

La petite est pleine de tape, je vois qu’elle ne bouge pas. [...] J’essaie d’arracher cela, ça ne marche pas.

La chambre où la fillette a été trouvée est située au fond à gauche de ce corridor, tout près du classeur en plastique où un rouleau de ruban adhésif a été repéré. (29 avril 2019) Photo : Sûreté du Québec (SQ)

Il précise qu’il y avait beaucoup plus de ruban adhésif sur la fillette que lors de son départ ce matin-là. Le matin, j’aurais pu le casser avec la force brute de mes mains.

Questionné pour savoir qui a mis le ruban, il répond : Si je veux être totalement franc, je n'ai aucune information sur qui exactement a mis ce tape-là. Ce que je peux dire, c’est qu’il y en avait énormément.

Il déduit que, logiquement, ça doit être sa conjointe qui l’a enrubannée ainsi comme elle lui a dit qu’elle l’avait attachée ben comme il faut .

Il dit s’être précipité pour trouver des ciseaux, avoir dégagé le ruban et avoir amorcé les manœuvres de réanimation. C’est aussi lui qui a parlé aux intervenants du 911.

J’ai tout fait pour tenter de la sauver , clame l’homme, qui a vu la peau de la fillette changer de couleur. Dans ma tête, elle était morte. J’essayais juste de la ramener.

La fillette est officiellement morte le lendemain, à l’hôpital, après un diagnostic de mort neurologique. Son père a été arrêté et accusé de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie d’un enfant et d’abandon d’enfant. Il est demeuré détenu pendant quatre mois, jusqu’au 5 septembre 2019, alors qu’il a pu recouvrer sa liberté en attendant son procès. Il a finalement plaidé coupable le 15 décembre 2021 à un seul chef d'accusation, celui de séquestration.

Les observations sur sa peine auront lieu le 7 janvier prochain.

Aux funérailles de la fillette de 7 ans (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Deux fils qui ont vraiment mal connecté, selon le père

L’homme de 32 ans confie avoir du mal à comprendre ce qui a poussé la belle-mère à ajouter autant de ruban adhésif sur sa fille. En contre-interrogatoire, il ajoute : Je comprenais pas pourquoi elle l'avait rattachée.

À mon avis, cette journée-là, il y a deux fils qui ont vraiment mal connecté, parce qu’en temps normal, c’est une personne qui aime beaucoup les enfants.

Il explique que sa conjointe est une femme qui a une tête sur les épaules, qui est aimante de nature et très familiale. Il dit avoir confiance en ses capacités parentales et que jamais il n’aurait pensé retrouver sa fille dans cet état.

Je sais que dans les circonstances, ça peut être dur à visualiser. Par contre, ce que je peux vous dire, c’est qu'elle a toujours été là pour la famille.

« La seule explication que je vois, c’est qu’il y a deux fils qui n’ont pas connecté, cette journée-là, parce qu’en temps normal, jamais je pense qu’elle n’aurait agi de cette façon-là. » — Une citation de Le père de la fillette

Dans son témoignage, il a raconté comment cette femme avait redonné un sens à sa vie après leur rencontre.

Il dit que c’est grâce à elle qu'il a cessé de prendre de la drogue, qu’il s’est pris en main et qu’il a pu obtenir la garde de ses enfants en 2015. À partir de ce moment-là, il confie qu’il avait l’impression qu’à tout moment la DPJ pouvait lui enlever sa fille. Il craignait constamment de ne plus jamais la revoir.

Malgré la mort de son enfant, il précise qu’il a du mal à décrocher d’elle et qu’ils n’ont pas eu l’occasion de discuter de leur statut relationnel.

Il ne lui a pas reparlé depuis les événements parce qu’ils ont un interdit de contact.