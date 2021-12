Vent de fraîcheur pour ONIVA!

Dans cette 19e saison, l'émission jeunesse soulignera son 300e épisode. L'animateur Émanuel Dubbeldam sera accompagné cette année d'une nouvelle coanimatrice, l'Acadienne Bianca Richard.

Cette saison, l'émission ONIVA! aura 18 épisodes présentant 18 thématiques différentes. Chaque épisode invitera les jeunes à approfondir leurs connaissances sur la thématique du jour.

Des capsules vidéo supplémentaires sur le web proposeront notamment des idées de voyage, des trucs et astuces, des bricolages ainsi que des recettes.

« On a aussi des choses pour les athlètes, pour les sportifs qui aiment bouger. » — Une citation de Mae Anderson, réalisatrice d'ONIVA!

On a un nouveau segment qui s'appelle "Cap ou pas cap", dans lequel on va à la rencontre de professionnels de différentes disciplines sportives. Il y a aussi Cléa, qui revient à BTV, cette année, pour faire des essais de recettes, des bricolages et autres , souligne la réalisatrice de l'émission, Mae Anderson.

Pandémie oblige

Puisque la pandémie de COVID-19 sévit toujours, les animateurs rejoindront les jeunes participants de partout au Canada de façon virtuelle.

C’est décevant de ne pas être avec les jeunes physiquement, mais ça nous laisse la chance d’aller retrouver des jeunes qui sont vraiment dans des régions éloignées , mentionne Mae Anderson.

Malgré cette distance, l’objectif de l’émission reste le même : encourager les jeunes à s’exprimer et à formuler leurs propres idées.

Une série produite en milieu minoritaire

La nouvelle animatrice Bianca Richard considère que c’est une chance inouïe de participer à une émission jeunesse francophone diffusée partout au Canada. Pour celle, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, c’est important que les jeunes soient à l’écoute de cette série éducative.

Bianca Richard animera ONIVA! pour une toute première saison. Photo : Radio-Canada / ONIVA

Ça ajoute un autre degré au fait que c’est éducatif, mais on a aussi l’opportunité d’entendre des voix de partout au Canada , souligne-t-elle.

De son côté, le Franco-Albertain Émanuel Dubbeldam en sera à une 3e saison à l’animation d'ONIVA!, une émission qui lui rappelle son enfance.

Émanuel Dubbeldam Photo : Radio-Canada / ONIVA

C’est spécial, pour moi, parce que j’écoutais cette émission quand j’étais plus jeune , dit-il.

Le premier épisode de la 19e saison d’ONIVA! sera diffusé le dimanche 9 janvier sur ICI Radio-Canada Télévision.