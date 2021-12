Temps des Fêtes : l’Outaouais se prépare à la vague Omicron

Appel à la vaccination, à la diminution des contacts sociaux et au respect des règles de rassemblement durant le temps des Fêtes... Dans la lignée des nouvelles mesures annoncées récemment par le gouvernement , le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) a énoncé ses recommandations sanitaires, lors d’un point de presse vendredi.

Avec 71 nouveaux cas en Outaouais annoncés jeudi, un chiffre record depuis le 21 mai dernier, et les 103 nouveaux cas dévoilés vendredi, la forte hausse de nouvelles infections persiste. Notre moyenne de cas par jour a plus que doublé depuis la semaine dernière , souligne la directrice de la santé publique par intérim, Dre Brigitte Pinard.

La porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO fait état de 405 cas actifs dans la région, une augmentation vraiment rapide .

La tendance à la hausse dans la région ne touche plus seulement les groupes d'âges les plus jeunes , précise Mme Pinard, mais s’étend depuis la semaine dernière à la majorité des autres groupes, en particulier aux personnes âgées de 30 à 49 ans.

La directrice de la santé publique par intérim indique que le nombre de nouvelles éclosions est également à la hausse, avec 36 éclosions actives touchant une diversité de milieux [dont] une vingtaine en milieu scolaire, quatre en milieu de garde, huit en milieu de travail, trois en milieu communautaire, deux en milieu d’hébergement et une en milieu de soin .

Autre chiffre en nette augmentation : celui des dépistages avec 700 rendez-vous dans la région vendredi, un nombre record atteint depuis le début de la pandémie, fait remarquer Josée Filion, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO . Cette pression pourrait induire des délais d’attente plus longs pour l’obtention des résultats, passant ainsi de moins de 24 heures actuellement jusqu'à 48 heures dans les prochains jours, dit-elle.

En nette augmentation dans la région, les dépistages ont atteint, vendredi, 1700 rendez-vous, un chiffre encore jamais vu depuis le début de la pandémie. Ici, au 135, boulevard St-Raymond à Gatineau, les automobilistes patientent pour bénéficier de tests de dépistage rapide. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

La menace du variant Omicron

La pandémie a franchi actuellement une autre étape qui s’annonce difficile pour la population. On est en mesure de constater qu’il y a une hausse et une menace importante avec le variant Omicron qui est à nos portes actuellement , indique la pdg du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO , qui invite la population à redoubler de prudence.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO encourage dans ce contexte la vaccination, la diminution des contacts sociaux — nécessaire pour diminuer la transmission communautaire — et le respect, dès lundi, des nouvelles mesures sanitaires. Pour les partys de Noël, conformément aux recommandations émises par le gouvernement, ce sont tout au plus 10 personnes qui seront permises lors des rassemblements intérieurs.

Il est par ailleurs recommandé que les personnes soient toutes vaccinées lors de ces rassemblements et qu’elles fassent preuve de prudence avec les personnes vulnérables. En cas de symptômes, il est nécessaire de s’isoler, tant la personne concernée que celles qui vivent avec elle, et de se faire rapidement dépister.

À ce titre, plus d’informations seront bientôt partagées en ce qui concerne les tests de dépistage rapides dans les pharmacies.

Des précautions d’autant plus nécessaires que la connaissance du variant Omicron en est à ses balbutiements. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO indique être à ce titre en attente d’une étude de prévalence de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Reste que selon les données préliminaires de cette étude de prévalence, le variant Omicron a été détecté dans près de 22 % des échantillons analysés au Québec , précise Dre Brigitte Pinard, ajoutant que le variant Omicron pourrait devenir très bientôt le variant dominant dans la région, induisant dans les prochaines semaines une augmentation des hospitalisations en raison de son caractère plus transmissible.

La vaccination demeure notre meilleur moyen de se protéger individuellement et collectivement , encourage-t-elle, rappelant que le délai entre la deuxième et la troisième dose a été réduit à un minimum de trois mois. Il est aussi possible de prendre rapidement un rendez-vous pour une première dose .

La vaccination des enfants dans la région suit également son cours, avec 16 500 enfants ayant reçu leur première dose, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO , qui projette une couverture vaccinale de 54 %.

Protéger la population et le personnel de santé

Évoquant le nouveau variant Omicron, la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), Karine D'Auteuil, évoque une préoccupation concernant la hausse des hospitalisations et un soulagement pour les mesures mises en place.

Mme D’Auteuil voudrait même que les mesures en place dans les hôpitaux et les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) soient poussées plus loin et qu'on rétablisse les zones vertes, jaunes et rouges.

Présentement, il n’y a plus d'unité COVID, les patients sont hospitalisés à l'étage même, donc la transmission est plus à risque , explique Mme D'Auteuil. La présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais SPSO aimerait que les mesures qui avaient été mises dans les installations de santé soient [rétablies] de façon rapide .

Bien évidemment, les messages que l’on a donnés à nos employés, c’est de s’assurer de respecter les mesures à l’interne , relève Mme Filion, citant notamment la distanciation, le port de l’équipement de protection individuel (ÉPI) et la consigne faite au personnel d’éviter les partys.

C’est vraiment proscrit. On ne souhaite pas être des milieux d’éclosion parce qu’on a besoin de notre main d'œuvre pour être en mesure de donner les soins à la population , conclut la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais CISSSO , qui a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des équipes pour leur présence et leur capacité d'adaptation, et à la population, solidaire , pour sa grande collaboration.

Avec les informations de Rémi Authier, Fiona Collienne, Aïda Semlali, Rosalie Sinclair et Laurie Trudel