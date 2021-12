COVID-19 : les éclosions se multiplient au Bas-Saint-Laurent

La flambée des cas de COVID-19 se poursuit dans la région, qui compte en ce moment 17 éclosions. Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent en dénombre neuf en milieu de travail, six en milieu scolaire, une en milieu de soins - soit la Résidence du Sacré-Cœur de Rimouski - et une en milieu communautaire.