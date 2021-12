Comment organiser (rapidement) un party de bureau virtuel

Inutile de tout jeter à la poubelle : Tandem Communication, qui a relevé plusieurs fois dans la dernière décennie le défi d’animer la fête de fin d’année du studio de jeux vidéo Ubisoft Montréal, a quelques idées en tête pour célébrer virtuellement.

« C’est plus important que jamais de faire quelque chose. Tout est annulé, tout est différent. On a besoin de voir ses collègues, de passer du temps ensemble, même si c'est virtuel. » — Une citation de Marine Vaillant, directrice de création pour Tandem Communication

Le défi est grand pour convaincre les collègues de prolonger leur exposition aux écrans le temps d’une soirée. Marine Vaillant a toutefois quelques idées pour que l’ambiance soit au rendez-vous.

Mais pas besoin de réinventer la roue. Plusieurs plateformes comme Zoom et Teams ont déjà fait leurs preuves depuis le début de la pandémie. Histoire de se sortir du traditionnel 5 à 7 virtuel, voici quelques idées :

1- Soirée jeu-questionnaire

Les soirées jeu-questionnaire ont souvent la cote dans les bars. Pourquoi ne pas en organiser une virtuellement?

Le principal avantage, c'est que ça peut être fait à la maison de manière très simple , explique Marine Vaillant.

La directrice de création soutient toutefois qu’il faut s’armer d’un bon maître ou d'une bonne maîtresse de cérémonie pour animer la soirée.

Et si la motivation n’est pas au rendez-vous, le Randolph, un pub ludique dans lequel on peut jouer à des jeux de société et assister à des soirées jeu-questionnaire, propose de prendre le contrôle de l’animation en s’invitant dans votre soirée Zoom.

2- Soirée de jeux vidéo

Depuis le début de la pandémie, les jeux vidéo sont plus que jamais utilisés pour se rassembler virtuellement.

Among Us, ce jeu où les joueurs et joueuses prennent la forme d’astronautes qui tentent de trouver l’imposteur commettant des crimes à bord d’un vaisseau spatial, remplit cette promesse. Une foule de nouvelles fonctionnalités ont récemment été ajoutées, ce qui rend la jouabilité plus divertissante pour l’ensemble des membres de l’équipage.

Jusqu’à 15 personnes peuvent jouer sur une application mobile (gratuite), ou encore sur un ordinateur (5,69 $). Le titre est aussi offert sur la console Nintendo Switch et, depuis le 14 décembre, sur les PlayStation 4 et 5.

Pour accentuer l’impression d’être ensemble physiquement, remplacez la boîte de discussion en ligne par une conversation sur Zoom afin d’échanger sur vos suspicions sur des personnages imposteurs.

Pour les soirées du genre, Tandem Communication suggère de séparer à l’avance l’équipe en petits groupes afin d’éviter la confusion.

Le site Jackbox.tv  (Nouvelle fenêtre) offre aussi une poignée de jeux de Noël très divertissants et à faible coût à faire en groupe.

Mais si vous avez envie d’une solution gratuite, le jeu Gartic Phone - Téléphone sans fil vous propose de transposer en dessin des phrases de vos collègues qui n’ont souvent ni queue ni tête. Il suffit de se rendre sur le site web du jeu  (Nouvelle fenêtre) à partir d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un téléphone intelligent, de choisir un pseudonyme et de se brancher avec Zoom, Discord ou autres logiciels pour discuter.

3- Jeux d’évasion virtuels

Avant même la pandémie, des entreprises avaient recours aux jeux d’évasion (escape room) pour renforcer l’esprit d’équipe au bureau.

L’entreprise québécoise Défi-Évasion a conçu plusieurs scénarios en ligne qui permettent à six personnes de penser à des stratégies pour s’évader d’une pièce.

Défi-Évasion Chez Soi offre une quinzaine de jeux uniques [...] pour tous les goûts. Nous en avons justement deux pour le temps des Fêtes : Le Cadeau Mystère et Le Trouble-Fête de Noël , mentionne Chanel de Défi-Évasion.

Les membres de l'équipe peuvent se connecter à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.

4- Suivre des ateliers en ligne

Les jours sont comptés avant le congé des Fêtes, mais joindre le réel au virtuel peut ajouter un peu de piquant à une fête de bureau en ligne.

« On peut envoyer une boîte surprise chez les employés à la maison avec des instructions qui précisent d'attendre le jour J avant de l’ouvrir. » — Une citation de Marine Vaillant

Confection de cocktails, cours de cuisine, décoration de couronnes de Noël… Plusieurs entreprises offrent d’intégrer votre équipe le temps d’une soirée sur Zoom histoire d’offrir des ateliers personnalisés. C’est le cas notamment du bar Le Lab, situé rue Sainte-Catherine, qui offre un cours de création de cocktails en vidéoconférence.

5- Spectacle en direct sur Zoom

En fonction du budget prévu et de la grosseur de l’équipe, les arts vivants peuvent aussi s’inviter dans une séance Zoom. De nombreuses boîtes en événementiel ou agences d’artistes, comme les productions Hugues Pomerleau, offrent une poignée de spectacles et d’animations en mode virtuel, des séances musicales aux tours de magie en passant par l’animation de meurtre et mystère et des spectacles d’humour en direct.

Depuis octobre 2020, nous avons effectué environ 1500 spectacles virtuels pour différentes entreprises au Québec, [et] la tendance va se poursuivre en 2022 , croit Hugues Pomerleau.

L’agence Phaneuf connaît aussi un fort engouement pour ses humoristes, même pour les festivités en ligne.