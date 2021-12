La mode de la décennie 1980 était parfois extravagante et haute en couleur. À travers nos archives, redécouvrez quelques conseils vestimentaires et capillaires que nous donnaient stylistes et coiffeurs pour faire fureur lors des réceptions des Fêtes.

L’année 1984 a certainement fait le bonheur des vendeurs de bonbonnes de fixatif.

Allo Boubou, 29 novembre 1984

À l’émission Allo Boubou du 29 novembre 1984, l’animateur Jacques Boulanger s’entretient avec le coiffeur Bernard Rochon sur les dernières tendances en matière de coupe de cheveux et de mise en plis.

La nuque des mannequins qui défilent est dégagée, le volume de leurs cheveux est abondant. La frange est crêpée à son zénith tant chez les hommes que chez les femmes.

À l’émission Au jour le jour du 11 décembre 1985, l’animatrice Dominique Lajeunesse reçoit la chroniqueuse Anne Poliquin, qui présente des tenues à la mode pour les jeunes durant le temps des fêtes.

Au jour le jour, 11 décembre 1985

En 1985, la mode des jeunes se prête très bien à des ensembles chics pour Noël , affirme la chroniqueuse aux boucles d’oreilles surdimensionnées.

Défilent pour nous Sophie, Hugo et Geneviève. La mode est aux pantalons à plis très amples avec taille haute. Les vestons paraissent trop grands avec leurs épaulettes bien rembourrées. Les pantalons fuseaux, les grosses ceintures et le jaune clair sont aussi très tendance.

« Hugo nous rappelle le look Miami Vice, avec son grand veston structuré aux épaules, ample et court. […] Geneviève a une allure très mode pour Noël, ce qu’on appelle le look Prince. Ce sont des tendances de tissus indiens. Elle a un ensemble chemise et pantalon en brocard argenté. » — Une citation de Anne Poliquin, chroniqueuse mode

À l’émission Le temps de vivre du 13 décembre 1989, Georgine Coutu, styliste pour les magasins Eaton, présente trois tenues chics pour les femmes.

Le temps de vivre, 13 décembre 1989

Si leurs coiffures et les vêtements sont un peu plus sobres que dans les défilés précédents, le doré, les brillants, les paillettes et les perles sont à l’honneur chez ces élégantes dames du troisième âge.

Après tout, c’est Noël!