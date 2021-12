L’Ontario impose une série de nouvelles restrictions

Le gouvernement Ford suit l’exemple du Québec et impose à son tour de nouvelles restrictions aux Ontariens à la veille des vacances des Fêtes pour tenter de limiter la propagation du coronavirus et d'éviter que les hôpitaux soient débordés.

Ainsi, à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche, le nombre maximum de personnes qui pourront prendre part à un rassemblement privé à l’intérieur passera de 25 à 10. À l'extérieur, la limite sera de 25 personnes.

La capacité d’accueil de nombreux établissements sera aussi limitée à 50 %. Cela inclut les centres commerciaux, les magasins, les salons de coiffure, les gyms, les bars et les restaurants.

Il ne pourra y avoir plus de 10 clients à une table dans un restaurant ou un bar. Ces établissements devront cesser de vendre de l'alcool à 22 h et fermer à 23 h, sauf pour les commandes à emporter.

Les clients ne pourront ni danser ni chanter.

Les bars et restaurants devront fermer à 23 h. Photo : Associated Press / Jon Super

Les arénas et stades où on lieu des événements sportifs, les salles de spectacle et les casinos, notamment, ne pourront servir ni nourriture ni boissons.

Des exceptions aux limites de capacité sont cependant prévues pour les lieux de culte, les cérémonies de mariage et de funérailles.

Le premier ministre a déclaré qu'il fallait tirer des leçons de la situation d'autres pays. En ce moment, le Royaume-Uni fait face à un raz-de-marée de cas du variant Omicron qui menace son système de santé, seulement quelques semaines après la découverte du variant, a-t-il affirmé. Nous ne pouvons permettre que cela se produise ici.

Doug Ford a ajouté que la situation évoluait trop rapidement pour savoir ce qui se passera dans les écoles au début de janvier.

Il a d'ailleurs prévenu que d'autres mesures pourraient très bien être annoncées plus tard si c'était nécessaire.

Des avertissements

Nombre d'experts, y compris ceux du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, qui ont conseillé le gouvernement Ford tout au long de la pandémie, prônent des restrictions supplémentaires de santé publique face au variant Omicron.

Selon le Groupe consultatif, il faut réduire les contacts entre individus d'au moins 50 %, en plus d'accélérer l'administration de la troisième dose de vaccin, afin de freiner Omicron et d'éviter que les hôpitaux soient submergés.

Or, M. Ford avait jusqu'ici refusé de réduire la capacité des restaurants, des bars et des commerces tel que le Québec l'a annoncé jeudi soir. L'Ontario a ciblé seulement les événements de 1000 spectateurs ou plus, comme les matchs des Maple Leafs.

Le gouvernement Ford s'était défendu en disant qu'il distribuait des millions de tests rapides gratuitement dans les écoles et au grand public dans des centres commerciaux, notamment, en plus d'accélérer l'administration de la troisième dose.

Le premier ministre s'est défendu vendredi de n'avoir pas réagi plus vite aux projections des experts en évoquant la rapidité avec laquelle la situation s'aggrave.

Au cours des derniers jours, les cas ont augmenté à London, à Toronto, dans la région de Peel... un peu partout, alors nous agissons , a-t-il affirmé.

Encore une fois, Doug Ford se retrouve dans une situation de ''trop peu, trop tard'' , a déploré la chef de l'opposition Andrea Horwath.

Dire aux gens d'aller chercher des tests de dépistage rapide et de recevoir leur dose de rappel quand ils passent des heures en file ou obtiennent un rendez-vous en mars; c'est carrément insultant , a-t-elle lancé.

Elle réclame une stratégie pour rendre les tests et les troisièmes doses facilement accessibles et aider les Ontariens à faire face à la propagation du variant Omicron.

Selon les projections du Groupe consultatif, sans restrictions supplémentaires, l'Ontario pourrait recenser plus de 10 000 cas par jour d'ici janvier.