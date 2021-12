Train léger d’Ottawa : l’Ontario nomme un commissaire d’enquête

Dans le cadre de cette enquête publique, son mandat sera d’examiner l’approvisionnement, la livraison et l’exploitation de la phase 1 du réseau de train léger d’Ottawa , a précisé un communiqué de la province.

William Hourigan a jadis été président du service du contentieux de Fasken Martineau, un cabinet juridique. Il a également été juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario ainsi qu’à la Cour d’appel.

La ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney, décrit cette nomination comme étant une étape importante vers la mise en œuvre sécuritaire du projet, la responsabilisation et l’optimisation de l’argent des contribuables .

Caroline Mulroney a souvent été très critique envers le train léger (archives). Photo : Capture d'écran / Chaîne Youtube du gouvernement de l'Ontario