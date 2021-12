Un programme de jumelage en agriculture pour trouver non pas l’amour, mais des terres

L'organisme de conseils et d’apprentissage pour les jeunes fermiers Young Agrarians a décidé d'instaurer en Alberta le programme de terres partagées qu'il a déjà mis en place en Colombie-Britannique. Il permettra de connecter les fermiers de longue date avec ceux qui se lancent en affaires et ne peuvent pas se permettre d’acheter des terres.

En Colombie-Britannique, Young Agrarians a déjà permis 179 connexions entre des fermiers de la province. L'organisme espère reproduire cette réussite en Alberta, où des ateliers sur le partage des terres ont déjà été mis en place en partenariat avec les comtés proches d’Edmonton.

En début d'année, l'organisme a aussi publié un guide explicatif sur l’acquisition des terres.

Le dernier atelier organisé par Young Agrarians a attiré des dizaines de fermiers débutants vivant en ville, des plus expérimentés et de nouveaux Canadiens ayant déjà acquis une expérience agricole dans leur pays d’origine.

Le but principal de l’organisme est de permettre à ces différents groupes de se rencontrer afin de mettre en place un partenariat équitable et sur mesure, que ce soit par des accords de location ou la mise en place de fermes communautaires ou coopératives.

C’est un peu comme un premier rendez-vous , souligne Melisa Zapisocky, coordonnatrice à l’accessibilité des terres albertaines pour Young Agrarians.

Cependant, si Young Agrarians est prêt à jouer les intermédiaires, les accords d’arrangement ou les contrats seront laissés à la responsabilité des avocats et experts professionnels.

Une propriété terrienne en mutation

Selon Melisa Zapisocky, les statistiques actuelles soulignent un véritable changement en matière de propriétés terriennes au Canada.

En effet, d’après le recensement en milieu agricole de Statistique Canada de 2016, la moyenne d’âge des fermiers canadiens serait de 55 ans et la plupart n'aurait pas prévu de plan de succession.

À l'inverse, de plus en plus de jeunes fermiers souhaitent se lancer en affaires, mais ne peuvent pas se permettre d’acheter de terrain. La valeur des terres a augmenté de 27 % entre 2011 et 2016, en Alberta, selon Statistique Canada.

Le partage des terres agricoles proposé par Young Agrarians permettrait de tisser des liens entre ces deux extrêmes.

À la recherche de jeunes fermiers

Violet Bretin possède une ferme d'un peu plus de 30 hectares (75 acres) dans le comté de Leduc. Depuis 1983, elle et son mari font pousser des légumes, des fruits et des fleurs qu’ils vendent ensuite au marché.

Violet Bretin est à la recherche d'un jeune fermier pour s'occuper d'une partie de sa terre. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson

À l'âge de 91 ans, Violet Bretin n’est pourtant pas prête à tourner la page et a déjà des projets pour l’année prochaine. J’ai accumulé et construit tellement de choses au fil des ans qui pourraient être utiles à quelqu’un d’autre, mais dont je ne sais plus quoi faire maintenant , confie-t-elle.

Partager ses terres avec de jeunes fermiers serait donc une façon, pour Violet Bretin, de rester sur son terrain, tout en laissant une partie de sa propriété et le bon usage de son équipement à de nouvelles personnes.

Partager la terre pour trouver le repos

La voisine des Bretin, Ella Chesterman, partage déjà ses trois hectares (huit acres) de terre agricole avec un couple qui travaille dans la restauration et qui, depuis peu, s’occupe d’un quart de son terrain.

Ella Chesterman partage actuellement sa terre avec un jeune couple, mais de nouveaux fermiers viendront les remplacer l'année prochaine. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson

Alors qu’elle met son matériel à la disposition de ce couple, il contribue en retour aux tâches et le profit est ensuite divisé entre les deux parties.

« C’est une belle opportunité pour tout le monde. » — Une citation de Ella Chesterman, propriétaire agricole

Le jeune couple se fait la main grâce à une expérience directement sur le terrain et Ella Chesterman peut enfin reposer son genou fatigué. Cet échange devrait devenir de plus en plus populaire, en Alberta, selon la fermière.

Le programme en est encore à ses premiers pas en Alberta, mais après le succès connu en Colombie-Britannique, Young Agrarians s’attend à un essor similaire dans la province.

Nous savons qu’il y a un intérêt en Alberta, donc il est temps de faire profiter de notre expérience en Colombie-Britannique , conclut Melisa Zapisocky.

Avec les informations de Madeleine Cummings