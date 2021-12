L’année 2021 finit dans moins de deux semaines et j’ai l’impression de me retrouver au même point qu’à cette période en 2020. Face à la pandémie persistante, je flotte entre espoir et crainte.

Vers la fin décembre 2020, j’ai subi ma première quarantaine après avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage du coronavirus. Remis, j’ai amorcé 2021 en visitant une région rurale près d’Edmonton.

Je croyais ainsi pouvoir oublier l’isolement que je venais de traverser et me reconnecter avec l’environnement extérieur qui m’avait manqué pendant quelques semaines.

Je partageais par ailleurs la joie de mes enfants de renouer avec la classe en présentiel, après plus d’un mois d'école en ligne à la maison.

La page n’a pas vraiment été complètement tournée, car, dans le reste de l’année, j’ai dû m’habituer à alterner entre genre de jubilation et de nouveaux épisodes d’isolement.

À répétition, ma famille a dû s’organiser pour isoler l’un ou l’autre de ses membres après un avertissement des autorités sanitaires sur une possible exposition à des personnes infectées.

À l’été, doublement vacciné, j’ai cru que cette fois était la bonne. Je me suis offert deux escapades dans les Rocheuses albertaines, en guise de gratification.

Le plaisir n’a pas duré. À mon retour à la maison, la COVID-19 reprenait de la vigueur, entraînant la restauration des restrictions provinciales levées quelques semaines plus tôt.

Je croisais cependant les doigts, espérant, malgré tout, pouvoir renouer avec certaines activités qui m’avaient longtemps manqué, notamment le sport collectif.

Ç’a été possible, heureusement, mais non sans nouvelles mesures provinciales assorties d'un programme d’exemptions.

J’ai passé l’automne à m’y habituer. Continuer à porter un masque au travail et dans d’autres espaces publics ne me gêne plus beaucoup.

J’ai aussi une autre routine : être prêt à présenter la preuve de ma vaccination - code QR - et mon identité au gymnase, au restaurant et à d'autres endroits publics.

Par ailleurs, si pendant un bout de temps, j’ai cru que les vaccins allaient nous sortir du bois, la multiplication des variants du coronavirus et l’inquiétude qui en résulte atténuent cet espoir.

Aujourd’hui invité, comme d’autres Albertains âgés de 12 ans et plus, à demander une dose de rappel, j’en viens à me demander si les autorités s’arrêteront là.

Après cette troisième dose, que vont-elles encore nous recommander? Cette impression d’essai-erreur me dérange, mais je ne voudrais pas qu’elle éclipse tout espoir pour autant.

Je crois, de toute façon, que c’est ainsi qu’avance ce monde dont je partage l’histoire, avec ses hauts et ses bas.