Déjà 25 % des cas à Québec seraient liés à Omicron

Ce qui devait arriver s'est produit : 37 cas reliés au variant Omicron ont officiellement été détectés dans la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Mais en fin de journée vendredi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale estimait plutôt qu'un cas sur quatre serait relié au nouveau variant, plus virulent que le Delta, toujours dominant.

« Selon les analyses préliminaires d’échantillons, le variant Omicron représenterait actuellement 25% des cas. Les données concernant Omicron demeurent préliminaires et limitées. Les résultats préliminaires doivent ainsi être considérés comme hypothétiques et les données seront mises à jour par l’INSPQ à mesure que de nouvelles données seront disponibles » — Une citation de Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS.

Vendredi, la Capitale-Nationale compte 229 nouveaux cas. Au total, 17 sont reliés au variant Omicron dans le plus récent bilan.

Chaudière-Appalaches

Chaudière-Appalaches n'est vraiment pas épargnée par la propagation du coronavirus. La région compte 308 nouveaux cas vendredi, battant son record de la veille de 285.

De plus, 20 cas sont reliés au variant Omicron, selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Aucun nouveau décès n'est recensé dans les deux régions.

Dans son ensemble, le Québec bat aussi un record depuis le début de la pandémie, avec 3768 nouveaux cas, vendredi.

Omicron très bientôt dominant?

En point de presse jeudi, François Legault a prévenu que le variant Omicron, vraisemblablement plus contagieux, risquait d'être dominant parmi les nouveaux cas. Selon les experts, les gens ont plus de chances de l'attraper [...] quand ils sont en contact avec une autre personne.

La situation a complètement évolué , a ajouté le Dr Arruda, directeur national de santé publique. Omicron, c'est comme un changement majeur. Je vous rappelle que, le 7 décembre, on a testé plusieurs de nos échantillons puis il n’y avait aucun Omicron. Actuellement, on est à environ 20 %.

De nombreuses éclosions dans Chaudière-Appalaches

Sans qu’elles soient nécessairement liées au variant Omicron, les éclosions de COVID-19 se multiplient sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Vendredi matin, on comptait 175 éclosions actives dans la région.

Les cas continuent de s’accumuler d’ailleurs au sein des employés du département de radiologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis. En matinée, le total de cas s’élevait à 30, alors que certains employés sont toujours en attente du résultat de leur test de dépistage.

Rappelons que l’éclosion serait liée à une fête de Noël entre employés qui s’est tenue dans les derniers jours.

Les personnes concernées ont participé à un rassemblement dans un lieu public et ont toutes suivi les règles en vigueur. Ces personnes sont toutes adéquatement vaccinées , précise une porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Pour ce qui est de Capitale-Nationale, la santé publique répertorie 53 éclosions actives, dont 23 concernent des milieux scolaires et 18 des milieux de travail.