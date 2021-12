16 nouveaux cas de COVID-19 détectés en Abitibi-Témiscamingue

La MRC de la Vallée-de-l’Or compte neuf cas de plus. Aussi, cinq cas supplémentaires ont été détectés à Rouyn-Noranda et deux autres cas se trouvent dans la MRC Abitibi et en Abitibi-Ouest.

Le nombre d’hospitalisations est stable avec trois personnes hospitalisées, dont une à l’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Rouyn-Noranda.

61 cas confirmés sont actifs en Abitibi-Témiscamingue 61 cas confirmés sont actifs en Abitibi-Témiscamingue MRC de Rouyn-Noranda 19 MRC Vallée-de-l'Or 18 MRC de Témiscamingue 18 MRC d'Abitibi moins de 6 MRC d'Abitibi-Ouest moins de 6

Éclosion à Senneterre

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, lance un appel à la vigilance. Elle demande aux personnes qui ont des symptômes liés à la COVID de s’isoler rapidement et de faire un test de dépistage.

Une éclosion de COVID-19 est présente dans notre population de Senneterre et certaines personnes ont même dû être hospitalisées , écrit-elle dans un communiqué de presse.

Elle demande aux citoyens de respecter les mesures sanitaires en place.

Rendez-vous 3e dose

La prise des rendez-vous pour recevoir la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 est devancée pour certains groupes.

On parle des gens de 70 ans et plus, les personnes atteintes de maladie chronique, les femmes enceintes, les travailleurs du réseau public de la santé ainsi que les communautés isolées. Les personnes immunosupprimées sont aussi visées par cette dose de rappel, qui est pour eux une quatrième dose, à trois mois d'intervalle , a indiqué en point de presse la directrice régionale de la campagne de vaccination, Katia Chateauvert.

Dès lundi, les personnes âgées de 65 ans et plus pourront prendre un rendez-vous. Le 27 décembre ce sera au tour des 60 à 64 ans.

Chez les 5 à 11 ans, 61 % des enfants ont reçu une première dose ou ont un rendez-vous pour le faire.

Nouvelles mesures dès lundi

Au Québec, 3768 nouveaux cas et 7 décès supplémentaires ont été recensés

Le premier ministre François Legault a annoncé jeudi de nouvelles mesures pour tenter de réduire la propagation du coronavirus.

Dès le 20 décembre, la limite de personnes présentes dans les réunions, les restaurants, bars, commerces, lieux de culte et lors de funérailles ou cinéma sera réduite de 50 %.

Les rassemblements privés dans un domicile ou une salle louée sont limités à 10 personnes ou tous les occupants de 3 résidences.

Des décisions qui ont un impact notamment sur les entrepreneurs de l’Abitibi-Témiscamingue.