Faut-il prolonger la fermeture des écoles après les fêtes de fin d’année?

En quelques semaines à peine, le variant Omicron a changé la nature des discussions entourant les fêtes de fin d’année et les précautions à prendre avant, pendant et après celles-ci. Cela amène des parents à se demander si leurs enfants devront à nouveau suivre leurs cours en ligne en janvier.

Le Nouveau Parti démocratique NPD estime que les écoles pourraient être amenées à fermer, une situation à laquelle les parents auront du mal à se faire.

Vendredi, en annonçant les nouvelles restrictions, le premier ministre Doug Ford a dit qu'il n'était pas possible de dire si les élèves retourneraient en classe au début de janvier, parce que la situation sanitaire change trop vite présentement.

Les parents sont stressés et à juste titre. Ils sont fatigués , a déclaré Marit Stiles, porte-parole de l'opposition néo-démocrate en matière d'éducation. Les enseignants et les autres travailleurs de l’éducation sont complètement surmenés. Les fermetures d’école ont déjà causé des dommages extrêmement importants au bien-être mental, émotionnel et académique de nos enfants et je crois sincèrement que ce n'est que le début de tout ça.

« Je veux être tout à fait claire. Nos enfants doivent être en mesure de retourner en classe en janvier [...] pour terminer en juin. Nous ne pouvons pas nous permettre 26 semaines de fermeture des écoles en plus. Nos enfants ne peuvent pas se le permettre, nos familles ne peuvent pas se le permettre, notre économie non plus. » — Une citation de Marit Stiles, porte-parole de l'opposition en matière d'éducation.

Marit Stiles pense qu'il faut éviter la fermeture des écoles. Photo : Chaîne de Queen's Park

Mme Stiles pense que la fermeture des écoles ne sera évitée que si le gouvernement met en place un certain nombre de mesures.

Elle demande notamment que des tests rapides soient distribués aux enseignants et au personnel de l’éducation pour qu'ils puissent s'en servir durant les congés. Elle veut que les tests rapides continuent dans les écoles après les congés scolaires.

Marit Stiles souhaite également une réduction de la taille des classes et des cohortes d'élèves dans les autobus scolaires ainsi que l’amélioration des systèmes de ventilation des écoles.

Les parents divisés

Jean Filbert Njokwo est un résident de l'est de Toronto qui a deux enfants à l'élémentaire. Il pense que les parents seraient une nouvelle fois éprouvés si les écoles devaient venir à fermer.

Nous avons eu beaucoup de difficultés avec les enfants à la maison. Pour certains d’entre nous qui travaillions de la maison, c’était le cas pour mon épouse et moi, ce n’était pas facile de nous occuper des enfants tout en travaillant , explique-t-il.

« Depuis qu’ils sont retournés à l'école, mes enfants sont très heureux. Je me rends compte dans leur comportement et même dans leur capacité d’apprentissage qu’ils vont mieux maintenant qu’ils sont avec leurs amis. [...] Ils sont plus heureux quand ils reviennent de l’école et quand ils partent pour l’école le matin, quelque chose que je ne changerais pour rien au monde. » — Une citation de Jean Filbert Njokwo

M. Njokwo ne souhaite cependant pas la mise en place de plus de restrictions durant la période des fêtes.

Jean Filbert Njokwo ne veut absolument pas entendre parler de la fermeture des écoles. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Il pense que les efforts de la santé publique et du gouvernement devraient plutôt porter sur la vaccination des enfants notamment et sur le respect des mesures barrières, qui sont selon lui suffisants pour contrôler la pandémie.

Céline Marin-Halford n’est pas de cet avis. Cette résidante de Windsor regrette certes d’avoir dû faire le deuil de ses plans de Noël, mais elle dit comprendre la nécessité de mettre en place de mesures sanitaires plus strictes pendant et après les fêtes.

Je comprends qu’ils réduisent le nombre de personnes à table. Je pense que ce qu’il faudrait aussi pousser les gens à faire, c’est de demander à leurs invités s’ils sont vaccinés ou pas et d’essayer d'éviter le plus possible d’incorporer des gens non vaccinés dans des rassemblements, même si ce sont des rassemblements familiaux et même si ce sont des choix difficiles à faire , explique-t-elle.

« Je comprendrais tout à fait que la santé publique décide de fermer les écoles une semaine ou quinze jours histoire de faire en sorte que les enfants fassent une quarantaine un peu obligatoire pour que l’école soit le plus sécuritaire possible et éviter que les écoles ferment vraiment longtemps un mois après la rentrée. » — Une citation de Céline Marin-Halford

Céline Marin-Halford craint les effets sur les écoles des déplacements qui auront lieu durant les fêtes. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Si elle imagine que la fermeture prolongée des écoles au retour des fêtes pourrait avoir un effet sur la santé mentale des élèves, Mme Marin-Halford pense que cette mesure pourrait cependant s’avérer nécessaire, compte tenu du fait que de nombreux enfants voyageront probablement.

Elle reconnaît néanmoins qu’elle est dans une situation moins stressante que celle de parents qui ont des enfants en bas âge.

Ma fille a 14 ans donc elle est autonome. Oui effectivement, je n’aurais probablement pas le même discours si j’avais des enfants à l’école primaire ou chez les tout-petits à la maternelle. C’est sûr qu’a 14 ans, elle s’installe dans sa chambre, elle est autonome. Elle travaille de façon autonome , explique-t-elle.

Le ministère de l’Éducation n’a pas encore donné de directives sur la manière dont les choses se passeront au mois de janvier, mais certains conseils scolaires ont déjà pris les devants, recommandant d’être prêts au cas où il faudrait passer à l’enseignement en ligne.