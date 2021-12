396 cas de COVID-19 en un jour : « C’est un triste record », selon la santé publique

Un décès de plus est également survenu au cours des derniers jours dans la communauté, et 35 personnes sont hospitalisées en raison de complications liées à la COVID-19 en Estrie, dont 4 aux soins intensifs.

Actuellement, 71 milieux sont en éclosion dans la communauté, dont une quarantaine d'écoles. L'Estrie conserve également sa place comme région ayant le plus haut taux de cas actifs, avec 363,2 cas pour 100 000 habitants. Le secteur des Sources est toujours celui qui se trouve en tête de liste, avec 970,3 cas pour 100 000 habitants, suivi de près par la région de Thetford, située à proximité, avec un taux de 889,3 cas pour 100 000 habitants.

« C'est un triste record. On n'a jamais vu ça sur notre territoire. » — Une citation de Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Pour se préparer à la hausse des hospitalisations qui devrait survenir au cours des prochaines semaines, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a mis en place certaines mesures. La capacité d'accueil des patients COVID-19 sera notamment doublée, passant de 30 à 60 lits en courte durée et de 8 à 16 lits aux soins intensifs.

Pour rendre des lits disponibles, il faut diminuer l'activité qui nécessite des lits , admet toutefois Karine Duchaineau, directrice générale adjointe du programme santé physique générale et spécialisée au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, qui prévient qu'il y aura du délestage et du report d'opérations chirurgicales.

« Les soins et services non urgents, qui nécessitent une hospitalisation, seront impactés. » — Une citation de Karine Duchaineau, directrice générale adjointe du programme santé physique générale et spécialisée au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Un seul visiteur à la fois sera par ailleurs admis dans les centres hospitaliers pour chaque usager.

Karine Duchaineau prévient que les services essentiels ne seront pas touchés, mais elle ajoute qu'en raison d'une éclosion au Centre hospitalier du Granit, les services obstétricaux se voient de nouveau touchés pour une période temporaire, le temps que la situation se résorbe. Les patientes auront une approche personnalisée; elles seront contactées , affirme-t-elle.

Elle ajoute que la situation actuelle dans le réseau sera réévaluée le 15 janvier prochain.

Autogestion et tests rapides pour contrer la propagation

En raison de la montée des cas et de la demande de dépistage qui ne cesse d'augmenter, la santé publique tente différentes approches pour donner du lest aux équipes sur le terrain. Ainsi, des tests rapides seront distribués aux patients symptomatiques respectivement le 18 et le 19 décembre dans le stationnement de l'aréna Julien-Ducharme, à Sherbrooke, et au centre de dépistage de Granby.

Cela sera fait sous la forme d'un service au volant, pour accélérer la démarche et éviter les files d'attente , explique le Dr Poirier. Si le test s'avère positif, la personne devra se rendre dans un centre de dépistage pour confirmer son résultat.

Ces mêmes tests seront accessibles dès lundi à l'ensemble de la population. Le Dr Poirier prévient toutefois les gens : ils ne servent pas à titre préventif, ce qui explique pourquoi on n'a pas sauté dessus comme si c'était la merveille du siècle .

« Quand on n'a pas de symptômes, le test n'est pas aussi bon pour détecter une charge virale. Si c'est en prévention, on ne détectera rien. On ne le recommande qu'aux gens qui ont des symptômes. » — Une citation de Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Les enquêtes épidémiologiques étant également en explosion, le Dr Poirier invite la population à faire une certaine autogestion.

Démarche à suivre en cas de symptômes Réaliser un test rapide.

En cas de diagnostic positif, s'isoler et prévenir les contacts étroits (même foyer) et modérés (milieu de travail ou activité). Les personnes visées, si elles sont pleinement vaccinées, peuvent vaquer à leurs occupations si elles sont asymptomatiques, mais doivent subir un test de dépistage.

Subir un test de dépistage dans un centre désigné.

Un possible deuxième cas d'Omicron

Plusieurs écoles de l'Estrie ont fermé leurs portes en raison de cas de COVID-19 entre leurs murs. Jeudi, un premier cas de COVID-19 a d'ailleurs été confirmé à l'École secondaire Massey-Vanier, de Cowansville.

Ces [1500] élèves ont reçu une boîte de tests rapides. Pour le coup, ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, donner un bon grand coup de main à nos partenaires de la santé publique de l'Estrie , a confirmé la porte-parole du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, Audrey Leboeuf.

Un deuxième cas du variant Omicron serait également confirmé, soit un proche résidant avec la première personne infectée. Le Dr Poirier croit par ailleurs que plusieurs personnes sont touchées par ce variant en Estrie.

On n'aura pas tous les cas détectés, mais on va avoir des mesures occasionnelles pour voir la progression, explique-t-il. Il y a probablement d'autres cas qui sont derrière cette montée et cette transmission chez nous.

On sait qu'il y a eu beaucoup d'éclosions cet automne. On voit Omicron arriver dans une école. On est préoccupé, car on sait qu'il se propage très rapidement et que les écoles sont des milieux où le virus s'est propagé facilement cet automne. C'est inquiétant , rapporte pour sa part Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

Par ailleurs, l'École primaire du Val-de-Grâce, à Eastman, est fermée jusqu'au 20 décembre inclusivement.

À Sherbrooke, l'École Notre-Dame-de-Liesse et l'École des Quatre-Vents sont fermées jusqu'à lundi, tout comme l'École Notre-Dame-de-l'Assomption, à Saint-Georges-de-Windsor, et l'École Eurêka, à Granby.