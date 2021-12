Moderna commence une étude clinique sur la vaccination des moins de 6 ans

Moderna estime que 13 000 enfants participeront à cette étude au Canada et aux États-Unis. À Winnipeg, le centre de recherche sur la santé des enfants, le Children's Hospital Research Institute of Manitoba (CHRIM), est l'un des 80 centres qui mènent cette recherche.

À ce jour, il n’y a aucun vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans, et seules les personnes de 12 ans et plus ont accès au vaccin Moderna. Le vaccin Pfizer-BioNTech est le seul ayant été approuvé par Santé Canada pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Le vaccin Moderna, étudié dans les tests cliniques, sera le même que celui administré à la population générale, mais il le sera en plus petites doses.

Les chercheurs administreront deux doses aux jeunes participants avec un écart de deux mois. Environ 75 % d’entre eux seront réellement vaccinés, alors que les autres recevront un placebo. Les chercheurs surveilleront la santé des enfants pendant 14 mois après l'injection de leur première dose.

Une étude sécuritaire

Il s’agit d’une étude sécuritaire, selon le Dr Fanella.

Lors de tous les essais cliniques de vaccins, dont ceux faits pour la COVID-19 par Moderna et Pfizer, l’accent est mis sur la sécurité et le suivi auprès des participants à l'étude , explique-t-il.

Tous les participants ont déjà été sélectionnés pour l’étude. En janvier, il pourrait toutefois y avoir d’autres ouvertures pour les enfants de 6 mois à 2 ans, à Winnipeg.