Plusieurs services perturbés à Halifax en raison de la montée des cas de COVID-19

Les cas de COVID-19 augmentent rapidement en Nouvelle-Écosse, surtout dans la région de la capitale. Tous ceux qui ont eu des contacts étroits avec des personnes infectées au virus doivent maintenant s'isoler. Cela complique les choses pour plusieurs entreprises et certains services offerts.

À lire aussi : La Nouvelle-Écosse signale 394 nouveaux cas de COVID-19

Le service de transport en commun de la capitale connaît certains retards depuis quelques jours puisqu’il fonctionne à effectif réduit.

Certains opérateurs de services, comme des chauffeurs d’autobus, sont en isolement, soit à cause d'une infection au virus ou du traçage des contacts qui a démontré un risque.

La municipalité s'attend à ce que le service de traversier soit aussi touché au cours des prochaines semaines en raison des incertitudes entourant la disponibilité des opérateurs et des membres d’équipage.

La montée d'infections à la COVID-19 pourraient perturber le service de traversier entre Halifax et Dartmouth. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Autre coup dur pour les restaurants

En plus d'être confrontés aux restrictions plus strictes qui entrent en vigueur vendredi en Nouvelle-Écosse, certains restaurants doivent fermer temporairement par manque d’employés.

Le Pint Public House, au centre-ville d’Halifax, doit fermer pendant au moins 24 heures parce que plusieurs membres du personnel ont reçu un résultat positif à un test de dépistage. Les autres employés doivent donc s’isoler en attente d'un résultat négatif à un test de dépistage.

Le restaurant La Frasca sur la rue Spring Garden est dans une situation similaire.

La brasserie Pint Public House, au centre-ville d'Halifax, est un des endroits forcés de fermer à cause de l'augmentation des cas de COVID-19. Photo : Patrick Callaghan/CBC

Opérations militaires maintenues

La base militaire d'Halifax, qui emploie environ 10 000 personnes, compte 32 personnes infectées et 200 autres individus doivent s’isoler.

C'est préoccupant, dit le commandant de la base, le capitaine Sean Williams, mais les opérations continuent puisque de nombreuses personnes peuvent travailler à distance.

Nous sommes très prudents et surveillons de très près et prenons les mesures nécessaires pour nous assurer que ça ne s'aggrave pas , a déclaré le commandant.

Le capitaine Sean Williams est commandant de la base militaire d'Halifax. Photo : (Robert Short/CBC )

Il ajoute que les événements sociaux des fêtes de fin d'années qui avaient été planifiés ont été annulés et des protocoles stricts au travail restent en place.

Pénurie en santé

Santé Nouvelle-Écosse s'attend aussi à faire face à des pénuries d’employés alors que le nombre d'infections continue d'augmenter. La santé publique a déjà perdu près de 1000 employés, mis en congé sans solde, pour avoir refusé le vaccin contre la COVID-19. Elle affirme cependant maîtriser la situation.

Dans un communiqué, Santé Nouvelle-Écosse affirme s'attendre à ce qu'il y ait un impact sur le personnel, et notre objectif sera de maintenir les services pour les Néo-Écossais et de protéger la santé et la sécurité de notre main-d'œuvre.

Mais déjà certaines chirurgies non urgentes ont dû être reportées à l'hôpital QEII d'Halifax. C’est à cause du grand nombre d'employés qui doivent s'isoler après avoir été exposés à la COVID-19.

Santé Nouvelle-Écosse dit que c’est regrettable, mais nécessaire pour maintenir la capacité des soins intensifs.

Des chirurgies non urgentes doivent être reportées au Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II (QEII). Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

Appels à l'aide des entreprises locales

Avec les restrictions et les problèmes de main d'œuvre liés au nombre de cas de COVID-19, le président-directeur général de la Chambre de commerce d'Halifax, Patrick Sullivan, a peur que certaines entreprises ne passent pas l’hiver.

« Franchement, ce sera un hiver long et froid. » — Une citation de Patrick Sullivan, président-directeur général de la Chambre de commerce d'Halifax

Il demande aux gouvernements provincial et fédéral de soutenir les entreprises locales avant qu'il ne soit trop tard.

Certaines entreprises fermeront certainement en janvier et février, à moins qu'un soutien ne soit offert pour couvrir certaines de leurs pertes , ajoute-t-il.

Le premier ministre, Tim Houston, dit que son gouvernement comprend et qu’il a l’intention d’agir.

Nous allons faire notre possible pour les appuyer. Nous savons que c'est une période difficile, en particulier à cette période de l'année.

Tim Houston dit que le fonds d’aide à la COVID-19 géré par l'Université Dalhousie pourrait être une option.

Annulation inévitable

Pendant ce temps, les organisateurs de festival ou de grands événements dans la capitale sont forcés d'annuler ou de reporter leurs activités.

Le festival de musique Big Comeback, qui devait être une célébration du retour à la normale offrant six spectacles sur deux jours, a été reporté dès l'annonce des restrictions.

C'est un grand événement en salle avec entre 500 et 1 000 personnes à l'intérieur, donc ce n'était pas autorisé , explique l'organisateur Charlie Benoit.

C'est la deuxième fois que l'événement est reporté à cause de la COVID-19.

C'est un peu décevant que ça ne puisse pas encore se produire, mais à un moment donné, ça arrivera , promet l'organisateur.