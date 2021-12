Qu’est-ce qui explique l’arrivée d’une si grosse vague de COVID-19?

L’augmentation fulgurante des nouveaux cas de COVID-19 au Québec ces derniers jours soulève de nombreuses questions sur la propagation de la maladie et sur l’efficacité des vaccins alors que le variant Omicron ne fait que commencer à se répandre au pays.

Hier, le Québec a connu son pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie avec 3768 nouveaux cas de COVID-19 déclarés en 24 heures et des perspectives plus sombres encore pour les jours à venir.

Bien qu'Omicron soit deux à trois fois plus contagieux que les variants précédents, il ne représentait ces derniers jours qu’environ 20 % des cas positifs recensés lors des tests de dépistage.

C’est donc dire que le variant Delta, qui est toujours majoritaire chez nous, serait largement responsable de cette vague qui s’annonce l’une des pires qu’on ait vues, selon plusieurs experts.

Quatrième ou cinquième vague? D’après certains chercheurs que nous avons consultés, le Canada serait toujours dans la quatrième vague. Selon une définition de travail , le concept de vague épidémique est constitué d’une ou de plusieurs phases ascendantes et doit se maintenir assez longtemps avant d’afficher une baisse substantielle qui permet de distinguer cette séquence d'une hausse ou d’une baisse isolée, d'erreurs de déclaration ou de la volatilité des nouveaux cas. D'autres chercheurs sont toutefois d'avis que nous sommes d'ores et déjà dans une cinquième vague de COVID-19. La question de la quatrième ou de la cinquième vague risque fort d'être tranchée quand on aura un peu plus de recul sur les événements.

Comment expliquer alors cette transmission fulgurante du coronavirus, puisque les vaccins sont réputés efficaces contre le variant Delta?

Pour la Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et professeure au Département des sciences de la santé communautaire à l’Université de Sherbrooke, interviewée vendredi matin sur les ondes d'ICI Première, la réponse tient en plusieurs facteurs.

Le variant Omicron va très, très vite. Il est très contagieux, donc il nous prend de court. Il y a aussi le variant Delta qui peut continuer parce qu’il y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés et il y a certaines personnes pour qui le vaccin est moins efficace. Et aussi, avec le temps, il y a un léger déclin de l’immunité que la vaccination nous procure.

Il faut dire également que la levée de plusieurs restrictions sanitaires limitant les rassemblements et les déplacements ces dernières semaines a aussi alimenté cette hausse des cas qui n'inquiétait pas trop les autorités jusqu'à tout récemment, dans la mesure où le nombre d'hospitalisations demeurait relativement stable.

« Même avant le variant Omicron, les modèles mathématiques prévoyaient une augmentation des cas et même un impact sur les hospitalisations. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique

Tout ça mis ensemble, on a tous les bons ingrédients pour observer les augmentations de cas qu’on voit maintenant , a expliqué la spécialiste en santé publique.

On sait que la majorité des cas, ce sont encore des cas de Delta pour lequel la vaccination de deux doses est quand même assez efficace avec une dose de rappel qu’on recommande maintenant. Ça procure une augmentation de l’immunité et une meilleure immunité contre le variant Omicron.

Mais dans la mesure où plus de 81 % de la population québécoise âgée de plus de 5 ans a reçu deux doses de vaccin, comment expliquer que cette nouvelle vague de coronavirus soit comparable à celles d'avant la vaccination?

L’immunité que procurent les vaccins n’est pas épuisée, nous rassure la Dre Guay. L’immunité, ce n’est pas un interrupteur qu’on met à on ou à off. Dans notre corps, ça diminue graduellement , explique-t-elle.

Les données actuellement avec Omicron montrent que ce déclin est peut-être encore plus néfaste. Il y a quelques semaines, on voyait dans les données au Québec qu’on avait quand même une bonne efficacité contre le variant Delta, qui est encore le variant prédominant pour l’instant. Les choses évoluent vite, on doit s’adapter […] c’est un virus qui est astucieux, qui déjoue nos prédictions.

Il y a aussi le fait, souligne la médecin, qu’il y a encore un nombre important de gens non vaccinés qui alimentent la propagation de la maladie.

Dans le dernier bilan de la santé publique du Québec, ces personnes représentaient près de la moitié des cas quotidiens et près des deux tiers des hospitalisations.

« Le point de départ, c’est vraiment les non-vaccinés. Si on avait pu vacciner 100 % de la population, on aurait pu mieux combattre cette vague… J’en suis convaincue. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique

La troisième dose changera-t-elle quelque chose?

Malgré la couverture vaccinale déjà très étendue au Québec et ailleurs au pays, on constate que de plus en plus de gens adéquatement vaccinés contractent la maladie qui semble davantage apte à déjouer les vaccins. Ce qui soulève ici encore des questions sur l’efficacité à long terme des vaccins.

Ce que les données préliminaires nous montrent, c’est que le fait d’avoir cette dose de rappel augmente l’immunité et assure une bonne efficacité contre les hospitalisations , rappelle Dre Guay.

De toute façon, on n’a pas le choix… , ajoute l’experte, pour qui le maintien des autres mesures sanitaires – distanciation, meilleure ventilation, lavage des mains, port du masque, contacts réduits au minimum – demeure extrêmement important pour contrer la maladie.

Le 3 décembre dernier, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé au gouvernement fédéral d’offrir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 à tous les Canadiens de 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins six mois.

Faudra-t-il revoir la recette des vaccins?

Il se peut en effet qu’il soit nécessaire de changer la composition des vaccins en fonction des variations qu’opérera le virus au fil du temps, estime la spécialiste en santé publique.

Par exemple, pour la vaccination contre la grippe, même si ce sont des virus et des vaccins complètement différents, il faut changer la recette toutes les années parce que le virus mute , explique-t-elle.

Mais au-delà de la composition des vaccins, le fait qu’une partie importante de la population planétaire demeure non vaccinée fait en sorte que le virus va continuer de muter dans les pays non protégés et, par le fait même, continuer de contourner les moyens de défense que développent les humains pour le contrer.