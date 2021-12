Un premier microalbum pour le nouveau groupe Umläb

C’est un groupe qui est beaucoup plus axé sur l’improvisation , précise Sébastien Michaud, membre du groupe.

La pause n’a pas été longue pour Sébastien Michaud, Denis Surette, Jean Surette et Jonah Haché. Les musiciens ont fondé le groupe Umläb en 2020, peu de temps après que leur ancien groupe Les Païens ait tiré sa révérence.

On avait tous envie un peu de faire autre chose, de tourner la page , précise Sébastien Michaud.

Les cinq chansons du microalbum contiennent des sonorités électroniques et sont parsemées de rock et de funk. L’improvisation et le jazz occupent une place importante au cœur des compositions.

Chacune des pièces a vraiment son propre petit monde, sa propre petite bulle , ajoute Sébastien Michaud.

Umläb est formé de membres des Païens. Photo : Gracieuseté/Louis-Philippe Chiasson

Une façon originale de créer

Tout commence par l’improvisation.

On se donne un style, on se donne un tempo, puis on part , explique Sébastien Michaud.

Les musiciens se servent des technologies pour créer et enregistrer des boucles musicales (loops), qui leur permettent de jouer quelques instruments à la fois.

Ils choisissent ensuite les parties qui représentent le mieux l'atmosphère qu’ils souhaitent créer. Ces extraits d’improvisation sont ensuite envoyés au réalisateur Andrew Creegan, chaque instrument sur une piste séparée.

« C’est lui qui est vraiment le maestro, le cuisinier, le chef de notre impro. » — Une citation de Sébastien Michaud

Les musiciens doivent ensuite apprendre les nouvelles pièces adaptées par Andrew Creeggan.

Andrew Creeggan Photo : Gracieuseté de Louise Godin

Un spectacle hors de l’ordinaire

Les musiciens d’Umläb perçoivent leurs spectacles comme un moment de liberté sans aucune limite. L’improvisation est au cœur des spectacles, qui sont parsemés d’extraits de leurs compositions.

On veut que les gens soient sur le bout de leur siège et ne savent pas trop à quoi s’attendre , explique Sébastien Michaud.

L’album Disque Space est uniquement disponible sous un format numérique, sur les plateformes de diffusion en ligne.