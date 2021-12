Malgré Omicron, des centres de vaccination fermeront pour les fêtes en C.-B.

Dans le nord de la province, les centres de vaccination de Prince George, Prince Rupert et Terrace n'administreront plus de vaccins contre la COVID-19 du 20 décembre au 4 janvier.

Les cliniques de vaccination de Fort St. John et Dawson Creek fermeront du 22 décembre au 3 janvier, et celles de Kamloops, dans l’intérieur de la province, ne prennent aucun rendez-vous entre le 22 décembre et le 2 janvier.

À Vancouver, il sera impossible de se faire vacciner dans une clinique publique entre le 24 et le 28 décembre, selon les informations disponibles sur le site de la régie de la santé Vancouver Coastal.

La Colombie-Britannique a recours à l’aide de pharmacies pour administrer le vaccin, mais cette mesure ne sera pleinement déployée qu'au mois de janvier.

« Nous devons accélérer un petit peu les choses »

Alors que le plan d'administration de la troisième dose vise toujours les personnes de 65 ans et plus et certains groupes prioritaires, des voix s'élèvent pour accélérer son déploiement.

Ils jouent avec nos vies , s’offusque Jean Fares. Ce résident de Coquitlam, 62 ans, est frustré de ne pas être admissible à la troisième dose de vaccin, alors qu’il a reçu sa seconde dose il y a plus de 6 mois.

Je ne sors pas et ne rencontre personne… je veux mon vaccin , implore-t-il.

Plus tôt en décembre, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a fortement recommandé aux Canadiens âgés de plus de 50 ans de recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19, et a suggéré que ceux de 18 à 49 ans puissent faire de même.

Cette recommandation a été faite en réponse à la propagation du variant Omicron au pays, qui a poussé l’Ontario à ouvrir les rendez-vous de vaccination pour la dose de rappel à tous ses résidents de 18 ans et plus.

Rien n'a plus d'importance que de mettre ces doses de rappel dans les bras des gens , a soutenu le premier ministre ontarien Doug Ford mercredi en conférence de presse.

Nous devons accélérer un petit peu les choses , soutient le Dr Brian Conway, directeur médical au Centre des maladies infectieuses de Vancouver et président de RésoSanté Colombie-Britannique. C'est ainsi que nous avons contré les éclosions en juin et juillet, nous avons accéléré le rythme de vaccination, et cela a été très utile.

Une troisième dose qui se fait attendre pour certains

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, dit qu'il s'en tient au plan de vaccination dévoilé par la province en octobre. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur / CBC

Le ministre de la Santé Adrian Dix indique toujours se fier au plan d’immunisation provincial annoncé en octobre, qui consiste à vacciner une troisième fois les groupes prioritaires, à savoir les travailleurs de la santé, les Autochtones de 18 ans et plus et les aînés de 65 ans et plus.

Notre approche, comme toujours, est concentrée autour du risque , dit-il.

Cependant, certaines personnes prioritaires, comme Dezene Huber, 50 ans, et sa femme, qui ont reçu leurs deux doses du vaccin d'AstraZeneca, sont sans nouvelle de leur date de vaccination.

On m’a dit que nous étions admissibles, mais on m’a aussi dit de ne m’attendre à rien six mois après [la seconde dose], et la conversation s’est arrêtée là , confie-t-il.

Le 16 décembre, la Colombie-Britannique a dit avoir recensé, en tout, 135 cas du variant Omicron, ainsi que 753 nouvelles infections en une journée.

Avec les informations de Andrew Kurjata