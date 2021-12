COVID-19 : le nombre de cas bondit à 3124 en Ontario

Santé publique Ontario confirme 3124 nouvelles infections vendredi.

C'est 115 % de plus que vendredi dernier.

Il s'agit également du nombre le plus élevé de nouveaux cas en une journée depuis le 9 mai.

Il y a 759 nouveaux cas à Toronto, 294 à Ottawa, 215 dans la région de York, 209 dans la région de Peel, 205 dans la région de Kingston, 194 dans la région de Halton et 155 dans la région de Durham.

Le nombre moyen d'infections par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 1914, comparativement à 1115 il y a une semaine (+72 %).

La santé publique déplore également 5 décès de plus, portant le bilan à 10 107 morts depuis le début de la pandémie.

Omicron

Les autorités attribuent la flambée d'infections en grande partie au variant Omicron.

Jusqu'à maintenant, 190 cas du nouveau variant ont été confirmés en Ontario (+38).

Toutefois, selon les projections du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, Omicron est déjà prédominant dans la province.

Le groupe d'experts, qui a conseillé le gouvernement Ford tout au long de la pandémie, prône des restrictions de santé publique supplémentaires, prévenant que le nombre d'infections pourrait grimper à plus de 10 000 par jour d'ici janvier, si rien n'est fait, causant des débordements dans les hôpitaux.

Hospitalisations

Il y a 358 hospitalisations, soit 30 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 157 (-8)

Nombre de patients sous respirateur : 98 (-7)

Il y a 1392 nouvelles guérisons. Le nombre d'Ontariens présentement infectés est de 15 792 (+1727).

Dans les centres de soins de longue durée, il y a 2 décès et 2 infections de plus chez les résidents, en plus de 3 nouveaux cas parmi les employés.

Vaccination

Plus de 156 500 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la province jeudi.

C'est deux fois plus qu'il y a une semaine, note le premier ministre Doug Ford. Les autorités veulent toutefois accroître la capacité à 200 000 à 300 000 doses par jour, ajoute la ministre de la Santé, Christine Elliott.

La province veut offrir une troisième dose le plus rapidement possible face à la propagation rapide du variant Omicron. L'âge d'admissibilité à cette dose de rappel passera de 50 à 18 ans lundi.

À l'heure actuelle, 90,4 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 87,7 %, deux doses.

Du côté des enfants de 5 à 11 ans, 34,1 % ont reçu leur première dose.

Dépistage

Plus de 51 600 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Le taux de positivité des tests est de 8,2 %, du jamais-vu depuis mai dernier.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 642 465 cas de COVID-19.

Plus de détails à venir