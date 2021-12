Des interventions chirurgicales de l’hôpital IWK seront faites en clinique privée

L’hôpital qui fonctionne au maximum de sa capacité n’arrive pas à rattraper le retard causé par les fermetures durant les premières vagues de la pandémie.

Le nouveau projet pilote de 13 mois qui sera lancé en février pourrait contrer ce problème. Certaines interventions chirurgicales non urgentes seront donc effectuées à la clinique Scotia Surgery.

Cette clinique privée de Dartmouth recevra 1,2 M$ de la part de l’hôpital IWK pour couvrir les coûts additionnels.

Des anesthésiologistes et des chirurgiens de l’hôpital IWK se joindront aux infirmières de la clinique Scotia Surgery pour effectuer le travail.

Tim Houston croit que cette initiative permettra de réduire le temps d’attente.

Toutes les ressources de cette province devraient être mobilisées au profit des Néo-Écossais , dit-il.

De longues attentes

Le vice-président de la médecine, de la qualité et de la sécurité de l’hôpital IWK, le Dr Doug Sinclair, précise que les retards en chirurgies durent depuis plus d’un an.

Une partie de cette situation est bien entendu attribuable à la COVID-19 , dit-il. Mais nous enregistrions des retards avec nos chirurgies pédiatriques même avant cela.

Ambulance devant l'urgence de l'hôpital IWK à Halifax. Photo : CBC / Craig Paisley

Les temps d’attente sont par exemple 50 % plus lents que d’autres hôpitaux pour enfants canadiens du même type. La pénurie d’infirmières qui sévit dans la province reste un obstacle.

Le Dr Doug Sinclair souligne que bien que les interventions chirurgicales d’urgence se déroulent en temps voulu, il est nécessaire que l’hôpital puisse également s’attaquer aux interventions urologiques, orthopédiques, plastiques et dentaires.

Une sélection des services qui seront offerts à cette clinique extérieure sera effectuée et l’on accordera la priorité aux chirurgies destinées aux enfants plus vieux.

Les syndicats critiquent cette décision

Le Syndicat des infirmières et des infirmiers de la Nouvelle-Écosse et le syndicat des employés gouvernementaux de la Nouvelle-Écosse critiquent ouvertement ce projet pilote.

Les deux syndicats qui représentent des milliers d’infirmières et de travailleurs de la santé de la province le qualifient de solution pansement , réitérant que la solution, c’est le recrutement de travailleurs.

Tim Houston a récemment promis d’offrir un emploi à tous les finissants en soins infirmiers de la province, dans les cinq prochaines années.

De son côté, le Dr Doug Sinclair indique que le projet sera réévalué après 13 mois.

D’ici là, l’hôpital IWK poursuit ses efforts de recrutement d'employés. L’établissement tente également d’améliorer son équipement et ses salles opératoires.