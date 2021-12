Les observations sur la peine de la belle-mère de la fillette de Granby ont débuté vendredi matin, au palais de justice de Trois-Rivières. Le 9 décembre dernier, le jury a reconnu la femme coupable de séquestration et du meurtre non prémédité de l'enfant de 7 ans.

La mère de la fillette décédée a pris la parole devant le tribunal pour la première fois dans cette affaire pour parler des conséquences que ce drame a eues sur sa vie. La femme de 30 ans, qui est mère de quatre autres enfants, a dit qu'elle ne s'était jamais remise de la mort de sa fille. On ne s’attend pas à mettre un enfant au monde pour le perdre, par la suite, dans une tragédie comme ça , a-t-elle déclaré, en s'adressant au juge.

La fillette de 7 ans est morte le 29 avril 2019 après avoir passé plusieurs heures enroulée dans du ruban adhésif.

« Au moins, en ce moment, elle ne souffre plus. C’est la phrase que je me répète tous les jours. » — Une citation de La mère de la fillette de Granby

Y’a pas une seule nuit que je suis capable de dormir plus que trois heures, que je n’ai aucun flashbacks , a-t-elle expliqué, avant d'éclater en sanglots. Je ne peux pas me permettre d’être heureuse, ajoute-t-elle, je ne me le permets pas.

Elle affirme qu'elle n'est pas en mesure d'être une mère présente pour son fils qui habitait avec la fillette. Je trouve ça dommage pour mon garçon. La mère de la victime estime aussi que ce drame a teinté négativement sa relation avec tous ses enfants. Elle affirme que ses filles ressemblent à la victime, ce qui lui rappelle souvent les événements.

La mère de l'enfant de 7 ans a quitté la salle de cour en sanglots, tout de suite après s'être adressée au juge Louis Dionne. Elle avait aussi écrit une longue lettre adressée à l’accusée, qui a été remise personnellement à la belle-mère. Cette lettre n'a pas été déposée officiellement en cour.

Lors de l'audience vendredi avant-midi, la grand-mère de la fillette a lu une lettre qu'elle avait écrite pour décrire l'impact qu’a eu la mort de sa petite-fille. Elle a dit qu'elle et son conjoint continuent à passer des nuits blanches.

Justice est faite , a déclaré la grand-mère, mais nous ne comprendrons jamais . Elle s'est demandé : Si l'accusée et le père n'étaient plus capables de s'en occuper, pourquoi ils n’ont pas accepté de me la redonner, comme je l’avais demandé à la cour?

La grand-mère de la victime a aussi parlé de l'impact de cette mort sur les demi-soeurs de la fillette, soit les autres enfants de sa mère, et sur son petit frère qui a vu de près ce que sa soeur a vécu. Il a vécu un traumatisme énorme. Il est marqué à vie , a-t-elle déclaré.

Une autre lettre écrite par la tante de la victime a aussi été lue par un des avocats de la Couronne.

La défense a quant à elle remis six lettres d'appui à l'accusée écrites par ses proches. Ces preuves sont scellées, donc ne sont pas disponibles au public.

Début des plaidoiries

Le crime de la femme de 38 ans est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant un minimum de 10 ans. Cette inadmissibilité à la libération conditionnelle peut cependant aller jusqu’à 25 ans.

La Couronne recommande que l'accusée ne puisse pas obtenir de libération conditionnelle avant 15 à 18 ans.

La recommandation de la défense n'est pas encore connue.