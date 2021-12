L’impact de la Loi sur les mesures de guerre exposé au Musée canadien de l’histoire

Une photo de mariage. Un sac de paquetage. Un calepin. Mais aussi des dessins, des citations, des témoignages audios et vidéos d’adultes ainsi que d’enfants incarnent les destins brisés par cette loi liberticide.

Adoptée à la hâte et à l'unanimité par le Parlement canadien en 1914, la Loi a été invoquée à trois reprises dans l’histoire du Canada : durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la crise d’Octobre en 1970.

Chaque fois, son application a entraîné des perquisitions par milliers, des détentions arbitraires, des évasions, des relocalisations forcées, des internements, dont souffriront notamment des Canadiens d’origine ukrainienne, italienne et japonaise et des Québécois.