Joséphine Bacon livre un message rassembleur aux étudiants du Cégep de Sept-Îles

De retour sur la Côte-Nord, dont elle est originaire, c'est avec les yeux brillants et le sourire aux lèvres que Joséphine Bacon a pris la parole devant un public captivé à l'auditorium du Cégep de Sept-Îles. Inspirée par les jeunes, elle a parlé de sa vie, de son parcours, de ses œuvres.

Il m'inspire le futur. Il m'inspire beaucoup d'espoir. Même le prof, je pense moi, peut apprendre de ses étudiants. Et puis c'est en apprenant d'eux qui parfois te fait avancer dans ton enseignement.

Avec la création récente du poste de conseillère pédagogique et navigatrice des Premières Nations, le Cégep de Sept-Îles souhaite créer des rapprochements entre les autochtones et allochtones. Un exemple pour les jeunes estime Joséphine Bacon.

Joséphine Bacon au Cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada

« C'est bien de les regarder et de les observer et puis de voir jusqu'à quel point ils sont demain. C'est eux qui vont peut-être réparer nos bêtises. » — Une citation de Joséphine Bacon, poétesse

Des étudiants qui ont assisté à la conférence ont eux aussi été inspirés par Joséphine Bacon. Mathis Néron s’est dit touché par la poétesse.

Mathis Néron, étudiant à Sept-Îles Photo : Radio-Canada

Ma mère est innue puis ça m'a beaucoup touché. Ma mère me raconte souvent sa jeunesse avec sa mère qui était au pensionnat. Quand elle a commencé à parler de ça, ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup d'amis blancs, j'ai beaucoup d'amis innus puis ça passe très bien. Tout le monde me respecte et je les respecte. C'est de même pour moi que le rapprochement peut se faire en se respectant mutuellement.

Léanne Perron, étudiante à Sept-Îles Photo : Radio-Canada

Une autre étudiante, Léanne Perron a voulu en apprendre plus sur l’artiste. Joséphine c'est vraiment une personne inspirante. Elle a vraiment de belles choses à raconter puis j'espère que je vais pouvoir réussir à trouver son livre parce que j'ai vraiment envie de la lire pour voir toutes ses aventures.

Avec les informations de Catherine Paquette et de Xavier Lacroix