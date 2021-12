COVID-19 et nouvelles mesures : entre résilience et découragement

Le verdict est tombé jeudi soir : alors que le variant Omicron se répand comme traînée de poudre dans la province, Québec recule sur les rassemblements des Fêtes et réduit à 50 % la capacité des restaurants et des salles de spectacles. Une série de mesures qui ont un air de déjà-vu, et qui désolent bon nombre d'entrepreneurs de la région qui doivent s'y plier.

On dirait que c'est de plus en plus dur à chaque fois, moralement. C'est quoi... la cinquième vague? Ça fait 21 mois maintenant... c'est triste à dire mais on s'en vient habitué , affirme le chef propriétaire du restaurant l'Arlequin à Rimouski, Tommy Roy.

Cette fois, il ne s'est pas fait prendre toutefois. Avant même l'annonce gouvernementale, il avait déjà décidé de maintenir sa salle à manger à 50 % de sa capacité et de ne pas prendre de réservations de grands groupes pour les célébrations du temps des Fêtes. Ce n'est pas le cas de la majorité de ses collègues, cependant, qui devront jongler avec les nouvelles mesures à compter de lundi.

Tommy Roy, chef propriétaire, Arlequin restaurant (archives) Photo : Alexandre Mathurin

J'ai plein de collègues qui étaient pleins pour la semaine prochaine et qui regardent leur 80, 50 clients. Il faut qu'ils décident qui vient, qui vient pas, un peu comme chez vous pour les partys de Noël... , se désole-t-il.

On va regarder ça, voir comment on peut tout réorganiser, encore une fois , indique pour sa part le propriétaire du restaurant 9 déjeuner et du bar La P'tite grenouille de Rimouski, Steven Guimont Corriveau.

De l'aide difficile à obtenir

Depuis le début de la crise, je considère que l'industrie fait de gros efforts, chaque fois le gouvernement promet de l'aide, mais l'aide ne vient pas... , ajoute M. Guimont Corriveau.

Québec a effectivement promis d'aider les entrepreneurs qui seront à nouveau touchés par les mesures sanitaires, mais les démarches pour obtenir un dédommagement sont souvent pénibles et les règles, changeantes, déplore Tommy Roy. Surtout, cette aide ne rapporte pas de revenus ni de clients chez les restaurateurs.

« Les aides, oui il y en a, mais il faut perdre pour en avoir. Une entreprise, c'est pas juste de la survie. Une entreprise de restauration, c'est déjà difficile. Avec tout ça tu rajoutes les restrictions de la pandémie... » — Une citation de Tommy Roy, chef propriétaire du restaurant l'Arlequin à Rimouski

À cela s'ajoutent les clients parfois mécontents et la gestion des denrées périssables dans les restaurants, qui, souvent, ont préparé leurs commandes d'aliments depuis longtemps en vue de l'achalandage du temps des Fêtes.

Avec la pandémie, tout est rendu une commande spéciale. Tu commandes ton fenouil huit semaines à l'avance. Alors les restaurateurs s'y prennent d'avance et là d'un coup sec, les partys annulent... , se désole Tommy Roy.

Des annulations dans les agences de voyages aussi

Alors que les mesures entourant les restaurants ont été annoncées jeudi, le gouvernement fédéral a aussi annoncé plus tôt cette semaine qu'il déconseillait tout voyage non essentiel à l'étranger, ce qui n'est pas sans impact sur l'industrie du tourisme.

Certains propriétaires d'agences de voyages de la région constatent une annulation ou un report d'environ 20 à 25 % des voyages de leurs clients.

Le téléphone ne dérougit pas , dit la propriétaire de l'agence Ciel d'azur de Rivière-du-Loup, Karel Bélanger. Malgré le contexte, elle reste tout de même optimiste et rappelle qu'il n'est pas interdit de voyager.

« Ça va voyager, ça va recommencer, il faut juste garder espoir. » — Une citation de Karel Bélanger, propriétaire de l'agence Ciel d'azur de Rivière-du-Loup

Pour sa part, le propriétaire de l'agence de voyages Vasco, à Rimouski, Simon Pineault, ne cache pas son découragement.

Mon hiver est à l'eau, c'est sûr que les gens ne réserveront plus. Tout ce qui est jusqu'à la mi-janvier, on va tout annuler ça, ça va être à recommencer une autre fois , se désole-t-il.

M. Pineault souligne toutefois que la majorité des clients sont munis d'une assurance annulation, ce qui n'était pas le cas en mars 2020.