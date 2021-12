Près de 3000 enfants ont reçu un vaccin contre la Covid-19 sur la Côte-Nord

La directrice de la vaccination et responsable du dépistage au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, Marie-Claude Quessy-Légaré précise qu’environ 560 enfants ont été vaccinés lors de l’opération de vaccination dans les écoles.

La directrice de la vaccination et responsable du dépistage au CISSS de la Côte-Nord, Marie-Claude Quessy-Légaré. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

« On a invité les gens à venir dans les cliniques de masse et on a déplacé les équipes dans les milieux scolaires, dans une quarantaine d’écoles. » — Une citation de Marie-Claude Quessy-Légaré

Selon elle, la vaccination en milieu scolaire permet un effet d’entraînement ce qui incite plus d’enfants à se faire vacciner.

En cette période de fêtes de fin d’année et de vacances scolaires, Marie-Claude Quessy-Légaré explique que le CISSS CISSS de la Côte-Nord va essayer d’augmenter son offre vaccinale. On observe un certain engouement du volume de personnes dans les cliniques de vaccination avec l’arrivée du variant Omicron , mentionne-t-elle.