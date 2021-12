Omicron : trois écoles publiques de Calgary et l’Université confirment des cas

Ces cas annoncés par le Conseil scolaire de Calgary CBE surviennent une journée avant le congé du temps des Fêtes.

Des tests de dépistage rapides sont offerts aux élèves et au personnel du Conseil scolaire de Calgary, mais avec la fermeture des écoles vendredi, leur distribution risque d’être compliquée, a fait savoir une porte-parole du Conseil scolaire de Calgary CBE , Joanne Anderson.

Ce n'est peut-être pas le moment pour distribuer des tests à ceux qui veulent participer à ce programme optionnel , a-t-elle indiqué dans une déclaration. La province rend aussi les tests de dépistage rapides disponibles dans les pharmacies à partir de vendredi

Les écoles touchées par le variant ont reçu une lettre d’avis de Services de santé Alberta, a-t-elle ajouté.

CBC/Radio-Canada a obtenu une des lettres remises aux parents des élèves de l’École Elboya dans le sud-ouest de Calgary. Les autorités sanitaires ont identifié une personne ayant été à l’école alors qu’elle était infectée par le variant Omicron du virus qui cause la COVID-19.

L’Université de Calgary a elle aussi diffusé une lettre jeudi. Elle y signale qu’une personne sur son campus a reçu un test positif au variant Omicron du coronavirus. Aucun changement n’a encore été annoncé par rapport à ce développement.

Les examens en personne planifiés continueront comme prévu, peut-on lire dans la lettre signée par le doyen et vice-recteur à l'enseignement de l'Université de Calgary, Teri Balser.

L’avancée du variant, c’est terrifiant

Omicron, le nouveau variant préoccupant du coronavirus à faire surface, est plus transmissible que les autres variants. Le nombre de cas répertoriés du variant Omicron en Alberta a presque doublé en 24 heures, selon des données provinciales, passant de 60 à 119 jeudi.

C'est vraiment différent des variants Alpha et Delta. C’est beaucoup plus inquiétant , témoigne Dean Karlen, professeur de physique à l'Université de Victoria et membre du groupe indépendant de modélisation de la pandémie de la COVID-19 de la Colombie-Britannique.

Le variant Omicron croît par exemple de 30 % par jour en Ontario, explique-t-il. C’est terrifiant.

La situation en Ontario peut aussi être interprétée comme signe de ce qui arrivera en Alberta, estime Stephanie Smith, une experte en maladies infectieuses de l'Université de l'Alberta.

Nous apercevons [...] une montée exponentielle [de cas du variant Omicron] qui double aux trois ou quatre jours , avertit-elle. Stephanie Smith redoute les conséquences du variant Omicron sur les hôpitaux, surtout au moment où la province se remet des effets de la quatrième vague.

Avec les informations de Jennifer Lee