Course à la troisième dose : des citoyens d’Ottawa frustrés de l’attente

Des résidents d’Ottawa à la recherche de leur troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19 se disent frustrés de cette nouvelle course pour se le faire administrer.

L’un d’eux, Mike Martin, a raconté essayer de prendre, sans succès, un rendez-vous depuis quatre jours.

Que va-t-il se passer lundi quand la troisième dose sera étendue aux 18 ans et plus? Il n’y a aucun moyen pour le système de gérer cela , s'inquiète-t-il.

Selon lui, si la santé publique dit à la population qu’elle est admissible à la prise de rendez-vous, alors vous devriez être en mesure de prendre un rendez-vous .

M. Martin croit que le gouvernement de l’Ontario devra soutenir davantage Santé publique Ottawa (SPO) pour que celle-ci puisse faire son travail.

Accueillant habituellement les hockeyeurs des Gee-Gees, le Complexe sportif Minto est aussi un lieu de vaccination. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Jeudi après-midi, des dizaines d’Ottaviens ont attendu près de deux heures devant le Complexe sportif Minto de l’Université d’Ottawa pour recevoir leur troisième dose.

C’est le cas, entre autres, de Buddy Tatlock et de sa femme Beverly. La réservation est un défi et un ennui. Si vous n’avez pas les ressources et les lieux pour administrer les vaccins, quel est l’intérêt de l’ouvrir pour tout le monde?

Pour le bien de l’immunité collective

Une pharmacienne d’Amherst, en Ontario, Jen Baker, mentionne quant à elle que l'ouverture de l'admissibilité permettra de s'assurer que les troisièmes doses soient distribuées aux personnes qui ont peut-être reçu leur deuxième dose avant certains citoyens de 50 ans et plus.

Même si cela a créé un goulot d'étranglement, nous avions besoin de cette ouverture pour nous assurer que le plus grand nombre de personnes possible n'irait pas à l'hôpital au cours des prochaines semaines.

Dès lundi 20 décembre, les Ontariens de 18 ans et plus pourront recevoir une troisième dose d'un vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Elle a ajouté qu'elle essayait de donner la priorité à ceux qui ont eu le plus long intervalle entre leur deuxième dose et ceux qui reçoivent leur première dose, afin de renforcer l'immunité collective.

Mme Baker demande à la population d'être patiente avec les professionnels de la santé qui devront faire de longues heures pour tenter de répondre à la demande.

Beaucoup de personnes vont renoncer à leurs vacances pour mettre en place cette campagne et créer une capacité supplémentaire dans le système.

Jen Baker est une pharmacienne d'Amherst, en Ontario. Photo : gracieuseté Jen Baker

De son côté, Santé publique Ottawa indique travailler avec les hôpitaux, les équipes de santé familiale et les pharmacies. Santé publique Ottawa SPO fait appel au personnel de ses propres programmes pour le bien de cette campagne.

Nous réduisons temporairement nos programmes de santé publique. Tout, ou presque, y compris notre travail en matière de santé mentale et de toxicomanie, nos visites à domicile pour les nouveaux parents , a détaillé la médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO , la Dre Vera Etches, jeudi.

« Ce n’est pas l’idéal, mais ce travail est essentiel en ce moment. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin-chef, SPO

Jeudi après-midi, la santé publique a libéré près de 11 000 places pour la journée de samedi à la clinique du Sportsplex de Nepean ainsi qu’à une nouvelle clinique au Centre EY.

Le président du Conseil de santé d'Ottawa, Keith Egli, a rappelé qu'il y toujours des rendez-vous disponibles en priorité pour les personnes âgées et les enfants.

Avec les informations de Matthew Kupfer, CBC