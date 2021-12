Transport scolaire annulé dans une partie du Nord-Est de l’Ontario

Les conditions routières forcent l'annulation du transport scolaire à Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls, Cochrane, Iroquois Falls, Timmins, Foleyet et Gogama. Les écoles demeurent ouvertes.

Il y a également des annulations et des délais dans le transport scolaire de la région de Kenora, dans le Nord-Ouest. Les autobus ne circuleront pas entre Sioux Narrows et Kenora vendredi. D'autres auront plus d'une demie-heure de retard par rapport à l'horaire régulier.

La pénurie de chauffeurs d'autobus force l'annulation et le délais dans cette région.