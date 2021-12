Exportation de patates : « Il faut que le niaisage cesse », lance Dennis King

Il faut que tout ce niaisage cesse , lance Dennis King.

Si nous sommes vraiment une équipe canadienne, alors, agissons comme telle.

Les autorités canadiennes ont ordonné en novembre la suspension des exportations de pommes de terre de l’île aux États-Unis à la suite de la découverte de la galle verruqueuse dans deux champs. Le but de cette mesure est d’éviter que les États-Unis interdisent eux-mêmes l’importation de pommes de terre de l’île. Si c’était le cas, il serait plus difficile ensuite de rétablir ce commerce.

Aucun sentiment d’urgence

On ne sait pas encore quand la suspension des exportations de pommes de terre sera levée.

Selon Dennis King, les autorités fédérales semblent avoir l’intention de laisser les régulateurs prendre en charge ce dossier. Il n’y a aucun sentiment d’urgence , se désole-t-il.

« Ils ne réalisent pas que les fermes familiales sont au bord de la faillite avec cette histoire. Nous venons de vivre 21 mois de COVID-19. La santé mentale de nos agriculteurs, et de tous les habitants de l’île ne tient plus qu’à un fil. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard

Nous devons maintenant faire face au fait que notre industrie va possiblement s’effondrer pour aucune raison valable , déclare Dennis King, qui ajoute que son secteur est absolument frustré de la façon dont Ottawa gère la situation.

Dennis King à Washington

Le premier ministre King était à Washington, aux États-Unis, jeudi. Il a tenu des discussions avec des décideurs dans la capitale américaine dans le but de résoudre la question des exportations de pommes de terre.

Il était accompagné de son ministre de l’Agriculture, Bloyce Thompson, de l’ancien député fédéral Wayne Easter qui agit à titre de conseiller, et du directeur général de l'Office de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, Greg Donald.

Une pomme de terre infectée par la galle verruqueuse. Photo : Radio-Canada / Contribution : ACIA

Dennis King affirme que la délégation a expliqué aux législateurs américains que cette suspension pourrait créer un problème de sécurité alimentaire pour les États-Unis.

De plus, la délégation leur a expliqué que bien que la galle verruqueuse soit un champignon qui défigure les pommes de terre et réduit leur rendement, cette maladie ne constitue toutefois pas une menace pour la santé humaine, et que les pommes de terre de l'île continuent d’être consommées partout au Canada.

Dennis King affirme que ces informations a surpris et choqués les représentants américains.

Ils ne comprennent pas pourquoi il y a un aussi grand décalage entre le Canada et les États-Unis. C’est une des raisons pourquoi je suis ici [à Washington] , a déclaré Dennis King.

Équipe Canada

La ministre de l’Agriculture du Canada, Marie-Claude Bibeau, affirme que depuis les tout débuts de la crise, le gouvernement fédéral préconise une approche d’Équipe Canada. Elle assure que la province est informée au fur et à mesure.

Marie-Claude Bibeau dit avoir eu une réunion jeudi avec l’ambassadeur américain David Cohen sur la question.

Elle ajoute que la ministre du Commerce international, Mary Ng, a également abordé le sujet lors d’une récente visite aux États-Unis. Le premier ministre Justin Trudeau en aurait aussi parlé avec le président américain Joe Biden.

Marie-Claude Bibeau explique que l’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA travaille avec des responsables américains afin de démontrer que les pratiques de gestion canadiennes permettent de contrôler le champignon. Ils ont discuté, entre autres, des mesures d’atténuation des risques et de l'enquête menée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA .

La ministre canadienne de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Pour sa part, le ministre des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominic LeBlanc, estime que les commentaires de Dennis King n’aident personne.

C’est une honte que le premier ministre dise une chose en privé au sujet de la collaboration et du progrès et une autre en public , dit-il. Ça n’aide pas notre cause commune pour aider les insulaires à traverser cette période difficile. Les insulaires seraient mieux servis par un comportement plus respectueux et productif à l’avenir , affirme le ministre Dominic LeBlanc.

Du côté des producteurs

Les producteurs de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard ressentent de plus en plus les effets de l’interdiction par le gouvernement du Canada d’exporter leurs produits aux États-Unis.

Après quatre semaines d’interdiction, plusieurs producteurs songent maintenant à détruire à grand échelle des pommes de terre ou à en distribuer au plus vite à des banques alimentaires.

Si les pommes de terre devaient être détruites, il faudrait qu’elles soient déchiquetées par des souffleuses à neige pendant les mois d’hiver afin que les restes gèlent et se décomposent convenablement.

La valeur des exportations de pommes de terre de l'île aux États-Unis s'élèvent normalement à environ 120 millions de dollars.

Alors que cette situation affecte énormément les gens de l’industrie, le programme d’aide aux agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard continue d’offrir des services de consultation gratuits pour les agriculteurs et leurs proches.