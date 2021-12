Retour des salles à 50 % de leur capacité : le milieu culturel accuse le coup

Une « catastrophe », un « retour à la case départ » et un découragement palpable. C'est ainsi qu'a réagi le milieu culturel à la décision de Québec de diminuer de 50 % la capacité d'accueil des salles à compter du 20 décembre en raison de l'explosion de cas de COVID-19.

C’est la catastrophe, on n’avait vraiment pas besoin de ça , réagit Luc Fortin, président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ).

On est tous un peu sous le choc, même si ce n’est pas une surprise, renchérit Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ). C’est un peu dur à encaisser, mais on va faire de notre mieux.

Un peu plus de deux mois après avoir pu rouvrir les salles au maximum de leur capacité, les théâtres, les cinémas et les salles de spectacle doivent à nouveau restreindre leur accès au public alors qu’ils venaient de retrouver un semblant de normalité, après presque deux ans de yo-yo. Le port du masque restera obligatoire.

On a recommencé à opérer pour de vrai il y a trois semaines, souligne Michel Sabourin, président de la salle montréalaise Club Soda et porte-parole de l’Association des salles de spectacles indépendantes du Québec (ASSIQ). Une salle de spectacle, c’est un gros bateau. On ne le remet pas facilement à l'eau.

C’est décourageant de voir qu’on repart à la case départ , déplore Martin Leclerc, président de Martin Leclerc Productions.

En janvier, plusieurs dates du spectacle Pour une histoire d’un soir, avec Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier, affichent complet. C’est un casse-tête, on va être obligés de revoir nos plans , précise Martin Leclerc.

Trois représentations de son spectacle Noël une tradition en chanson, avec Laurence Jalbert, Luce Dufault ou encore Paul Daraîche, sont prévues la semaine prochaine dans la région de Montréal. Impossible de les reporter dans quelques mois, puisque c’est un spectacle du temps des Fêtes.

Les Cowboys Fringants doivent donner un concert le 27 décembre au Centre Bell, à Montréal. Photo : Steve Caron / @lecaron

À Montréal, les Cowboys Fringants doivent monter sur scène samedi au MTelus et au Centre Bell le 27 décembre. Pour le moment, aucune annonce n’a été faite. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a déclaré : On a des discussions à avoir. [...] Pour tout ce qui concerne les amphithéâtres, on va faire une évaluation de risque avec les propriétaires.

Des annulations à prévoir

Si la Place des Arts a déjà annoncé jeudi soir son intention de poursuivre les spectacles, d’autres pensent plutôt opter pour l’annulation.

C’est le cas de David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, mais aussi président de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles RIDEAU.

Comme Martin Leclerc, il constate que le personnel est à bout de souffle après 20 mois de pandémie.

Au Théâtre Gilles-Vigneault, on ne refera pas de plans de salle. Ceux de certains spectacles prévus au début du mois de janvier ont déjà été modifiés à trois reprises. On va sans doute prendre la décision d’annuler.

« Une salle avec 800 billets vendus, ça veut dire 800 coups de téléphone [à passer aux personnes qui les ont achetés]. » — Une citation de David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault

De plus, il serait difficile de caser des dates supplémentaires pour les moitiés de public privés de spectacles tant les calendriers sont déjà pleins, ajoute David Laferrière.

Plus de concerts devant un public debout

Un concert au Club Soda avant la pandémie, en 2019. Photo : Facebook/Club Soda - Simon Laroche Photographie

Pour les salles comme le Club Soda, qui accueillent des concerts devant un public debout, les mesures annoncées jeudi se traduiront par une réduction de la capacité encore plus importante, puisque les gens devront rester assis.

Au Club Soda, les artistes peuvent se produire devant 900 personnes en configuration debout et 500 en configuration assise. La capacité étant diminuée de moitié, seulement 250 mélomanes pourront entrer dans la salle. Un spectacle vendu à 900 places, il faut que je divise le public en quatre. Comment je fais? s’interroge Michel Sabourin.

On sait que les artistes n’aiment pas jouer dans des salles aux trois quarts vides , ajoute-t-il.

Aux pertes de revenus en billetterie, s’ajoute le manque à gagner en vente de boissons.

« Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer. J’aurais mieux aimé qu’on soit fermé. » — Une citation de Michel Sabourin, président du Club Soda

De son côté, Éric Bouchard préfère voir les cinémas restés ouverts à moitié de leur capacité plutôt que garder leurs portes closes. Des jauges à 50 %, cela a un impact important pendant les Fêtes, surtout qu’on était sur une belle lancée ces derniers mois, mais c’est mieux que d’être fermés.

Le public restera-t-il au rendez-vous?

Comment va réagir le public devant ce énième changement des règles et la peur suscitée par le variant Omicron? Jusqu’à jeudi, les Productions Martin Leclerc n’avaient pas encore reçu de demandes de remboursement, mais son président s’attend à en recevoir.

Les mauvaises nouvelles annoncées en conférence de presse tombent d’autant plus mal que cela pourrait décourager des gens d’acheter des places de spectacle comme cadeaux de Noël.

Les arts de la scène craignent également que les reports incessants de spectacles n’abîment le lien avec le public alors que certaines salles peinaient à se remplir cet automne.

Combien de pas en avant et de pas en arrière peut-on subir sans avoir à un moment donné des répercussions sur la fréquentation des salles?, se demande David Laferrière. On peut déjà voir un impact dans certaines disciplines et régions. Cela m’inquiète beaucoup.

François-G. Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec, rappelle les effets négatifs des fermetures de l’hiver dernier sur la pratique culturelle et sur la reprise de l’habitude d’aller dans une salle de spectacle, un festival ou un musée.

En conférence de presse, le Dr Arruda a déclaré ne pas avoir l’intention d’empêcher les spectacles et a souligné que les salles de spectacles étaient des milieux qui sont relativement sécuritaires .

Toutefois, le premier ministre François Legault n’a pas exclu un reconfinement au cours des prochaines semaines si la situation sanitaire devait se détériorer davantage.

On ne voudrait pas des fermetures qui accentueraient des comportements Netflix, explique François-G. Chevrier. Car cette consommation de divertissement et de culture n’a pas de retombées pour notre communauté de créateurs d’ici.

Autre crainte pour les salles de spectacle : voir sa main-d'œuvre, déjà insuffisante, partir travailler dans des secteurs où l’incertitude est moins présente. On a d’énormes problèmes de main-d’œuvre, affirme Michel Sabourin. On va perdre les employés qu’on avait réussi à recruter.

Grosse incertitude pour 2022

À plus long terme, le milieu de la culture s’inquiète pour l’année 2022, qui doit marquer le retour d’artistes de l’étranger. Au printemps, Martin Leclerc doit faire venir Adamo et Yves Duteil, mais on va être obligés de reporter les tournées européennes à 2023 .

Le variant Omicron fait aussi peser une menace sur des rendez-vous hivernaux, comme les concerts en salle Montréal en lumière et le festival Igloofest. Ce dernier se déroule dehors, mais les gens y dansent assis.

Une foule rassemblée lors d'un concert de l'Igloofest, avant la pandémie. Photo : Miguel Legault

À ce stade, les événements d’hiver ont déjà parfois engagé 30 à 40 % des dépenses , pointe Martin Roy, le président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

De plus, la préparation des festivals d’été est déjà en cours. Je crains que le milieu ne craque. On est quand même à cinq ou six mois du début de la saison événementielle d’été et cela risque de nous placer dans une situation de totale imprévisibilité alors que tout le monde était en mode relance ces dernières semaines , met-il en avant.

Le milieu de la culture se soucie aussi des conséquences financières de ces nouvelles restrictions alors que plusieurs programmes d’aide se termineront le 31 mars, à moins qu’ils ne soient renouvelés comme ce fut le cas à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie.

Jeudi soir, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a indiqué sur Twitter que son gouvernement continuera de soutenir les artistes, les salles de spectacles et les organisations culturelles.