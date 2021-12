Toronto appuie la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État

Le conseil municipal de Toronto a suivi l’exemple de celui de Brampton, jeudi, et s’est engagé à débourser jusqu’à 100 000 $ pour appuyer la contestation devant les tribunaux de la Loi sur la laïcité de l’État, au Québec.

Les conseillers ont adopté à l’unanimité la proposition du maire John Tory qui réaffirme l’opposition de la Ville de Toronto à cette loi adoptée en 2019 qui interdit à certains employés du secteur public de porter des symboles religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Conseil national des musulmans canadiens, la World Sikh Organization et l'Association canadienne des libertés civiles veulent la contester devant les tribunaux.

Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire en tant que Torontois et en tant que Canadiens alors qu’une telle loi réduit la protection et le respect relatifs à la liberté de religion et à d’autres libertés fondamentales reconnues par la Charte canadienne des droits , a déclaré le maire John Tory.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, avait demandé aux principales villes du pays de s’engager à appuyer la contestation de la loi. D’autres villes vont examiner des propositions en ce sens.

Jeudi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré qu’elle était mal à l’aise avec ce mouvement d’opposition de municipalités canadiennes à une loi québécoise.

Mme Plante a expliqué que même si Montréal est en désaccord avec des situations dans d’autres provinces, il n’est pas question d’utiliser des fonds publics pour contester leurs lois.