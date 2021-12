Chasser pour aider les plus démunis

Le propriétaire de la boucherie René et Richard, Yves Fortin, est l’un de plus grands ambassadeurs du programme depuis maintenant sept ans. Il offre la possibilité à ses clients de donner une partie ou même la totalité de leur prise pour une bonne cause.

Ils nous remettent la bête. On prend leur nom et leurs coordonnées. On le débite et on fait le don dans les moissons , explique-t-il.

Cette année, il prévoit livrer plus de 1000 kg de viande à la banque alimentaire Memphrémagog et à la Fondation Rock-Guertin. Dans les dernières années, il estime avoir donné de la viande pour préparer 50 000 repas.

« Mon père me disait toujours "Yves, quand tu as la bedaine pleine, ton futur t’appartient." C’est donc important pour moi que tout le monde mange. » — Une citation de Yves Fortin, propriétaire de la boucherie René et Richard

Des dons très appréciés des banques alimentaires

Le boucher peut compter sur la générosité de plusieurs chasseuses comme Isabelle Dubois. C'était ma première chasse cette année. On s'était dit que si on en tuait deux on en donnait un, et que si on en tuait juste un, on en donnait un quand même.

Isabelle Dubois et Christian Fortin ont fait don de leur viande sauvage. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Elle a donné un chevreuil de 43 livres, qui permettra de préparer 160 repas. Ce geste peut cependant susciter la surprise chez certaines personnes, puisque les coûts liés à la pratique de la chasse sont importants.

Il y a encore des familles qui mangent à peine, donc on pense à eux! , s'exclame Christian Fortin, chasseur et donateur.

Pour la Banque alimentaire Memphrémagog, ces dons tombent à point.

Cet automne, on a vu une baisse au niveau des dons en denrées au niveau des viandes et des protéines, souligne Andrée Gagnon, directrice générale de la Banque alimentaire Memphrémagog.

« La pandémie ne nous laisse pas de répit. » — Une citation de Andrée Gagnon, directrice générale de la Banque alimentaire Memphrémagog

D’autant plus que la demande d'aide est présentement très forte, et que tout indique qu'elle le sera encore plus en 2022 avec la hausse des prix à l'épicerie.

Avec les informations de Thomas Deshaies