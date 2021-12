Un nouveau coup dur pour les restaurants, bars, commerces et salles de spectacle

Après 21 mois difficiles, les restaurants, bars, commerces, salles de spectacles, restaurants et gyms font face à un nouveau défi.

Dès lundi, ils ne pourront accueillir que 50 % de leur capacité afin de limiter les contacts à l'approche des Fêtes.

Pour les commerces de petite superficie comme la Savonnerie Bon Bain de Rouyn-Noranda, cette annonce est un nouveau dur coup à encaisser.

La propriétaire, Patricia Pinto, souligne que le temps des Fêtes représente environ 40 à 50 % de son chiffre d'affaires annuel.

Celle qui a ouvert un commerce en pleine pandémie doit une fois de plus s'adapter. On est en train de voir à publiciser davantage notre service de ramassage. On pourra faire un service à l'auto en offrant des options sur notre site web. C'est tout ça qui va être mis en branle ce soir , dit-elle.

Elle devra augmenter ses heures d’ouverture au cours des prochains jours afin d’éviter que les clients de ne se retrouvent tous au magasin au même moment et doivent attendre dans la rue. Je vais probablement décrocher mon équipe de production pour les amener sur le plancher. On est une équipe soudée, mais ma prochaine semaine va probablement ressembler à du 60 heures , confie-t-elle.

Les restaurants touchés à nouveau

Les restaurants et les bars ont souvent été les premiers à devoir fermer leurs portes ou réduire leur capacité depuis le début de la pandémie et ils s’apprêtent à l’être à nouveau.

Pour Jules Dussault, propriétaire du restaurant Olive et Basil, une diminution dans la période des Fêtes signifie un début d’année plus difficile. Nous perdons une grosse partie de nos revenus des Fêtes, qui sont très importants pour gonfler les coffres des restaurants qui se réduisent en janvier, février et mars normalement , fait-il remarquer.

Le pub le Trèfle Noir, sur la rue Principale à Rouyn-Noranda (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

La copropriétaire du pub le Trèfle Noir, Mireille Bournival, espère que des clarifications seront apportées pour les autres mesures à adopter dans les bars d'ici lundi.

On a une réduction de la capacité de 50 %, mais est-ce que ça implique qu'on doit retourner à deux mètres? Est-ce que ça implique qu'on va devoir remettre toutes nos cloisons en Plexiglas? Tout ça va être à voir dans les prochaines 24 heures , soulève-t-elle.

Des salles de spectacle à moitié vides

Pour le réseau de salles de spectacles régional Spectour, les mesures devraient avoir peu d'impacts pour le moment, puisque la plupart des salles offraient leur dernier spectacle de l'année cette fin de semaine.

Comme le fait remarquer la présidente de Spectour, Marie-Luce Doré, on ne connaît pas encore les mesures qui seront en vigueur en janvier, mais les salles de spectacle ont maintenant l'habitude de devoir rappeler des clients.

Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de gros impacts, mais ça laisse présager ce qui pourrait se passer [après les Fêtes]. Cette fois-ci, on a l'expérience de l'année dernière, disons , dit-elle.

Les nouvelles mesures ramènent également les rassemblements privés à 10 personnes maximum.