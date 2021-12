Des annonces d’une « grande prudence », selon le président des omnipraticiens de la Mauricie

La COVID-19 n’a visiblement pas dit son dernier mot. Alors que le Québec recense son plus grand nombre de cas quotidiens en près d’un an et que la Mauricie et le Centre-du-Québec atteignent conjointement des sommets depuis le début de la pandémie, le gouvernement recule sur certaines mesures sanitaires, dont les rassemblements de 20 personnes pour la période des Fêtes. Mais ce n’est pas une surprise pour le président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie.

Le Dr Pierre Martin avoue même être heureux que François Legault et la santé publique aient décidé d’opter pour une ligne un peu plus dure. Une position qui sera certainement bien accueilli par les gens qui travaillent dans les hôpitaux , dit-il en entrevue au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec.

Le Dr Pierre Martin est président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie. Photo : Radio-Canada

La crainte que nous avons, [c’est] d’avoir une surabondance de patients malheureusement aux prises avec des complications de la COVID dans nos centres hospitaliers. De voir que, malgré l’augmentation des cas, on a une augmentation beaucoup plus modeste des cas qui sont compliqués et qui nécessitent des soins hospitaliers ou des soins intensifs, c’est une bonne nouvelle. Mais il demeure prudent.

« Si vous avez 10 % [d’hospitalisations] de 4000 [malades] et 10 % de 400, ce n’est pas la même chose. » — Une citation de Dr Pierre Martin, président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie

Selon le Dr Martin, le vaccin est la seule arme thérapeutique efficace qu’on a contre les épidémies à virus . Avec le devancement de l’accès à la troisième dose de vaccin, il croit que la population répondra à l’appel, comme ce fut le cas pour les doses précédentes.

Les restaurants à capacité réduite

Parmi les nouvelles mesures annoncées, les restaurateurs devront s’assurer d’accueillir des clients à la moitié de leur capacité totale. Un retour logique à une contrainte déjà utilisée dans le passé, selon le propriétaire du restaurant Brasier 1908, Yves Beaudoin.

Ce que ça nous envoie comme message, c’est que les gens devront utiliser les outils de réservation en restauration. Pour nous, on a 225 places, donc on limite à 100 le nombre de personnes qu’on va accepter.

M. Beaudoin pense que la clientèle sera davantage répartie selon les heures d’ouverture des établissements.

On avait repris notre vitesse de croisière. Je m’attends, avec ce qu’on vit là, que probablement d’ici deux à trois mois, on va être capables de revenir à où nous sommes présentement , indique-t-il avec optimisme.

« On va être capable de donner 50 % de bonheur dans le temps des Fêtes, c’est mieux que 0 % ! » — Une citation de Yves Beaudoin, propriétaire du Brasier 1908

Des questions sans réponse pour le milieu culturel

Les salles de spectacles devront elles aussi réduire leur capacité à 50 %. Tout un casse-tête est à prévoir pour les événements qui affichent déjà complet.

La directrice générale de Culture Trois-Rivières, Nancy Kukovica, assure que son organisation se pliera aux consignes du gouvernement du Québec et que des discussions auront lieu vendredi pour tenter de trouver des réponses à certaines questions.

Ce qu’on va demander aux clients qui ont déjà des billets en leur possession, c’est tout simplement de les conserver et comme pour les autres vagues antérieures, on va contacter les gens et on va pouvoir leur donner des indications , affirme-t-elle.

Les salles de spectacles, comme la salle J.-Antonio-Thompson, devront elles aussi réduire leur capacité à 50%. Photo : Radio-Canada

Des enseignants craintifs

Outre le retour du masque dans les écoles, peu de changements sont à prévoir pour les établissements scolaires de la province.

Les jeunes du secondaire reprendront l’école une semaine plus tard au retour du congé des Fêtes, mais pas au primaire.

Bien que les enseignants ne prônent pas l’école à distance, plusieurs estiment qu’il pourrait s’agir d’une façon de protéger la santé et la sécurité du personnel. Rappelons que depuis lundi, la responsabilité de déclarer un cas de COVID-19 à l’école revient aux parents et non à la santé publique.

Dans certains milieux, il y a des enseignants qui craignent que les parents n’avisent pas d’un cas positif et ça, c’est très très inquiétant , explique Claudia Cousin, la présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges.

Elle implore donc les parents de déclarer les cas aux écoles comme il leur est demandé, sinon ça pourrait faire des ravages .