Plusieurs milieux dans la région consternés par le resserrement des mesures

Les nouvelles règles ont été divulguées alors que le nombre de cas de COVID-19 grimpe en flèche ces jours-ci au Québec. Elles seront en vigueur à compter du lundi 20 décembre, à quelques jours de Noël.

Des plans à revoir pour les salles de spectacles

Il y a notamment un recul pour les salles de spectacles qui devront de nouveau réduire leur capacité d’accueil de 50 %. Les gestionnaires de salles et diffuseurs avaient dû s’ajuster dans l’autre direction au début de l’automne avec un retour à pleine capacité.

C’est sûr que c’est un peu décourageant, il faut encore une fois refaire le travail au complet. Pour moi et mon équipe ça signifie qu’à partir de demain, on va recontacter tous les agents d’artistes pour soit scinder en deux les spectacles ou les reporter. Mais à très court terme en fait, la nouvelle que je suis heureuse c’est que ça commence seulement lundi et que nous la programmation se termine ce samedi pour le temps des Fêtes. Ça nous laisse quand même du temps pour voir aller les choses parce que présentement, il n’y a aucune date de fin d’annoncée , a exprimé Claudine Bourdages, directrice de la programmation et du marketing pour Diffusion Saguenay.

L'entrée du Théâtre Banque Nationale Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Une catastrophe pour le hockey mineur

Un autre domaine très touché est celui des sports. Les compétitions et les tournois seront suspendus à compter du 20 décembre. Cependant, les matchs de saison régulière seront maintenus, a-t-il été précisé à Radio-Canada en soirée.

La pratique de toute activité intérieure sera limitée à 25 personnes.

Pour nous, avec l’organisation du tournoi atome qui commençait le 4 janvier, c’est une catastrophe. On avait engagé des frais là-dedans. Écoutez, nous on ne comprend pas trop l’objectif de tout ça parce que le hockey n’a pas été une source de transmission, ça n’a pas été une source d’éclosions non plus. On prive les jeunes de sports, on prive tous les jeunes de leur activité , a partagé le directeur général de l’Association du hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard.

Il restera donc à préciser comment des matchs pourront être joués à 25 personnes. Dany Chouinard a dit s'être entretenu avec le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault. Des précisions seront transmises vendredi matin par l'organisme provincial.

Le directeur général de l’Association du hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les restaurateurs atterrés

Du côté commercial, une panoplie de mesures font un retour qui n’était pas espéré. Les restaurants et bars seront limités à 50 % de leur capacité, comme ils ont dû opérer durant une bonne partie de la pandémie, quand ils n’étaient pas tout bonnement fermés.

Le gérant du Café du Clocher, à Alma, Sam Gingras attend d’avoir plus de détails. Je crois que les tables pour 10 personnes, ça tient encore. Donc, nos réservations étaient déjà planifiées dans ces mesures-là , a-t-il expliqué d’entrée de jeu.

Il a avoué cependant qu’il n’a pas été très surpris par les annonces du PM. On s’y attendait un peu parce qu’on surveillait les cas des derniers jours. On a vu comme tout le monde que ça a commencé à exploser dans les dernières journées. C’est sûr que c’est encore une grande déception. C’est encore de la réorganisation incroyable que l’on va devoir faire. Mais on ne lâche pas. On est là. C’est surtout le côté spectacle qui mange ça plus chaud, si on veut. Les spectacles sont de retour assis avec une capacité de 50 %, donc on a une grosse réorganisation à faire, mais on va regarder ce que l’on peut faire , a-t-il soutenu.

Le gérant du Café du clocher, Samuel Gingras Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

D’autres restaurateurs almatois sont tout aussi déçus.

Ce que je pense? Je pense qu’on recommence à être restreint dans nos quantités de monde. C’est sûr que c’est plate, mais on n'aura pas le choix. Je ne m’attendais pas à ça par exemple. Je pensais qu’ils allaient nous laisser les restaurants comme on était parce que c’est là qu’on est quasiment le plus sûr, de la manière que l’on fonctionnait. On va passer Noël et on va voir après comment ça va se passer , a partagé Roberto Martel, propriétaire de Resto Roberto.

S’assurer du respect du nombre de personnes dans ces restaurants sera le défi des prochains jours. C’est plus compliqué, mais on va s’en sortir. On va gérer. On est habitué , a-t-il philosophé.

On n'a pas le choix, on va s’y faire. Mais on trouve ça très très très plate , a pour sa part confié le propriétaire de La Cage à Alma, Pierre Tremblay.

Pas de bonnes nouvelles, selon Zone Talbot

Alors que les restaurants devront fonctionner à 50 %, les commerces et centres commerciaux auront à calculer une limite maximale d’un client admis par 20 mètres carrés.

Dans les commerces, c’est sûr que ça va être un irritant, mais au moins dans les commerces, les gens passent et reviennent, donc ça va être moins compliqué, on l’a déjà fait l’année passée. Donc, ça va être pire à gérer un peu je pense, mais c’est un irritant , a commenté Sophie Tremblay, la directrice générale de Zone Talbot. Cet organisme regroupe plusieurs commerces de ce secteur à Chicoutimi.

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, Kathleen Voyer, abondait dans le même sens. Mes premières pensées vont principalement pour les commerçants et les restaurateurs, les bars. Beaucoup de choses se passent d’ici Noël. Mais il y a beaucoup d’achats des Fêtes, beaucoup de réservations dans les restaurants et dans les salles qui sont déjà faites. Donc oui, les citoyens doivent annuler, mais les restaurateurs ont déjà commandé leur nourriture. Les familles aussi se préparaient à recevoir. C’est une nouvelle qui sera difficile pour nos membres puis on le comprend très bien. [...] Oui on va se retrousser les manches, mais il reste que c’est encore les commerçants et les restaurateurs qui doivent faire face à tout ça , a-t-elle souligné.

La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est, Kathleen Voyer Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le masque en tout temps à l’école

Quant au monde de l’enseignement, les masques devront de nouveau être portés en tout temps au secondaire et au primaire. Pour ce niveau, la rentrée en janvier a été reportée au 10.

Comme tout le reste de la population, évidemment, les consignes on est tous fatigué, mais on va se conformer aux consignes de la santé publique. On va tout le monde respecter les consignes qui ont été données ce soir. [...] Les jeunes, le personnel et tout le reste de la population, c’est sûr qu’on aurait voulu de meilleures annonces ce soir, évidemment. On est tous fatigué, mais on va faire ce qu’il faut pour combattre ensemble le variant Omicron qui s’annonce virulent à la période des Fêtes , a mentionné Nicole Émond, présidente du Syndicat de l’enseignement De La Jonquière.

Nicole Émond est la présidente du Syndicat de l'enseignement De La Jonquière. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Une attitude responsable, selon Louis Legault

Parmi les mesures qui touchent l’ensemble de la population, il ne sera finalement pas possible de se rassembler à 20 personnes dans les résidences pour célébrer dans le temps des Fêtes. La limite demeurera la même, soit 10 personnes ou les occupants de trois résidences. Quant au bureau, il faudra y porter le masque en tout temps alors que le télétravail sera fortement recommandé.

Selon le psychologue et chroniqueur Louis Legault, les citoyens s’attendaient à cette série d’annonces restrictives. Il qualifie l’attitude du gouvernement de responsable et même protectrice .

C’est sûr et certain que les gens réagissent à ça, je peux comprendre. Mais aussi, d’un autre côté, moi je m’attends à ce que les élus que nous avons choisis, que nous avons élus pour nous protéger, aient une attitude responsable et en ce sens, je ne peux pas, ne pas être d’accord avec ce que le premier ministre a annoncé ce soir , a souligné M. Legault, invitant du coup les citoyens à la prudence et au respect des règles sanitaires.