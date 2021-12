Les Winnipégois bravent le froid pour une troisième dose de vaccin avant Noël

Avec l’arrivée du temps des Fêtes et le variant Omicron, les Manitobains admissibles à la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 se bousculent afin de la recevoir avant la fin de l'année, en dépit des conditions hivernales.

Dans les centres de vaccination de la province, il semble difficile d’obtenir rapidement un rendez-vous. Les gens se rabattent sur l’offre en pharmacie, si bien que les files d’attente s’allongent.

Jeudi matin, Rick Mackenzie était l’une des nombreuses personnes emmitouflées dans leurs habits d’hiver devant la pharmacie Shoppers Drug Mart de la rue Osborne, attendant l’ouverture à 10 h de la clinique de vaccination sans rendez-vous du magasin.

Vous voyez, je suis habillé pour le temps qu’il fait , a-t-il lancé, vêtu d’un parka vert et d’un masque facial, tandis qu’il s’installe sur une chaise pliante, une couverture étendue sur ses jambes.

Lorsque M. Mackenzie a essayé de prendre rendez-vous dans une autre pharmacie, on ne lui a proposé un rendez-vous qu’au mois de janvier..

Certaines personnes dans la file ont dit s’être présentées une heure et demie avant l’ouverture de la pharmacie.

Je ne veux pas attendre janvier ou février pour me faire vacciner , a déclaré pour sa part Ava Halpin, qui avait elle aussi un rendez-vous pour le début de la nouvelle année.

Rick Mackenzie (assis sur la chaise) et Ava Halpin( tout près de la chaise) faisaient partie des dizaines de personnes qui ont bravé le froid jeudi matin dans l'espoir de recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Un autre client qui souhaitait avoir sa dose rapidement déplore les délais d’attente. Surtout, précise-t-il que celle-ci se soit faite au grand froid.

La province souhaite que les gens se fassent vacciner rapidement, alors on ne devrait pas attendre. Je suis étonné que les portes du commerce n’aient pas été ouvertes un peu plus tôt, vu qu’il fait -26 avec le refroidissement éolien et qu’il y a beaucoup de personnes âgées qui attenden , a ajouté Ian Bailey.

La responsable de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Manitoba, la docteure Joss Reimer, affirme que malgré les files d’attente, il n’y a pas de pénurie de vaccins dans la province.

Il s’agit vraiment de déterminer ce qui est le plus pratique pour les Manitobains et de déplacer les doses à ces endroits , explique-t-elle.

Joss Reimer est la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. (archives) Photo : La Presse canadienne / John Woods

Elle fait savoir que la province travaille avec plus de 100 pharmacies et des bureaux de médecins pour l’injection des troisièmes doses.

Cela signifie qu’il y aura une certaine variabilité dans les heures d’ouverture de chaque lieu de vaccination et dans la disponibilité des doses, précise-t-elle.

Dans le but d’accélérer la cadence de vaccination de la troisième dose avant Noël, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin a affirmé que la province demande aux pharmaciens et aux médecins d’élargir leurs plages horaires.

Le Dr Roussin a indiqué mercredi que le Manitoba pourrait enregistrer 1000 cas par jour avec l’arrivée du variant Omicron.

Même s’ils reçoivent une troisième dose, les Manitobains devraient faire des choix éclairés avant de se rassembler pendant les fêtes, juge la professeure en sciences de la santé communautaire à l’Université du Manitoba, Michelle Driedger.

Tout le monde à une tolérance de risque qui est un peu différente, alors si je prends cette décision-là, il faut déterminer qui est impliqué avec les conséquences , explique-t-elle.

À ce jour, 11,3 % des Manitobains admissibles ont reçu une troisième dose de vaccin. Plus de 78 % des Manitobains admissibles sont complètement vaccinés.

Avec les informations de Jérémie Bergeron, Chantallya Louis et Avi Jacob