Legault a donné aux Québécois de faux espoirs, déplore l’opposition

Devant la hausse spectaculaire du nombre de cas de coronavirus dans la province, le premier ministre François Legault a, entre autres mesures, fait volte-face sur les rassemblements privés des Fêtes, dont le nombre de personnes autorisées passera à 10 personnes, au lieu de 20 comme annoncé par le gouvernement il y a moins de 10 jours.

La veille encore, il maintenait le cap.

Reflétant l'état d'esprit de l'opposition, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a dit vouloir partager sa solidarité avec tous les Québécois qui devront une fois de plus faire des sacrifices importants à l’approche du temps des Fêtes .

Il y aura un moment pour poser toutes les questions légitimes que nous avons. Il y aura également un moment pour tenter de comprendre collectivement les raisons pour lesquelles le gouvernement caquiste semble surpris et désorganisé , a-t-elle soutenu dans un communiqué.

L'émergence du variant Omicron, hautement contagieux et dont le premier cas au Québec a été détecté fin novembre pour ensuite gagner du terrain, aurait dû tempérer l'optimisme du gouvernement caquiste, ont fait valoir le Parti québécois et Québec solidaire.

Le gouvernement nous a collectivement menés en bateau, alors que la méconnaissance du nouveau variant aurait dû, plutôt, commander la prudence et la précaution , a soutenu le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau.

« Tristement, encore une fois, le gouvernement Legault vient de faire la démonstration de sa profonde incapacité à prévoir ce qui, pourtant, était prévisible. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé

Bref, le gouvernement l’a échappé, les Québécois écopent , a-t-il dit.

Les Québécois seraient moins “tannés” si on arrêtait de leur donner de faux espoirs et qu’on faisait confiance à leur capacité de comprendre les incertitudes liées à la pandémie , a tweeté son vis-à-vis de Québec solidaire, Vincent Marissal, reprochant notamment au gouvernement de ne pas en avoir fait davantage pour accélérer l'injection des troisièmes doses et le recours aux tests rapides.

Le chef parlementaire de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois, a déploré, lui aussi sur Twitter, un sentiment de déjà-vu [...] très désagréable , estimant qu' une véritable chape de plomb s'abat sur le moral des Québécois .

C'est le deuxième Noël de suite que le gouvernement suscite des espoirs et les déçoit , a-t-il dénoncé.

L'an dernier, le gouvernement avait aussi dû faire marche arrière après avoir initialement permis des rassemblements de 10 personnes entre les 24 et 27 décembre.

Selon les chiffres disponibles en matinée, les autorités recensaient 2736 nouveaux cas en 24 heures, à 144 cas du record quotidien enregistré le 6 janvier 2021.

Coup dur pour les commerçants

La capacité d'accueil sera réduite de 50 % dans les commerces, les lieux de culte, les restaurants, les bars, les salles de spectacles et plusieurs autres types d'établissements. Photo : Radio-Canada

Après un retour à la normale, plusieurs endroits publics, comme les commerces, les restaurants, les bars et les salles de spectacles, déjà affaiblis financièrement par plusieurs mois de pandémie, verront par ailleurs leur capacité d'accueil réduite de 50 %.

Le Conseil québécois du commerce de détail (Conseil québécois du commerce de détail CQCD ), bien que déçu, supporte le gouvernement dans cette décision temporaire si celle-ci peut aider à minimiser la propagation du virus , a soutenu l'association dans un communiqué.

La période qui devait être une bonne période pour leurs commerces durant la période des fêtes est somme toute tombée à l'eau , a souligné Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

La chaîne débarque une fois de plus , qui plus est au cours d'un mois crucial pour les propriétaires de bars, a de son côté réagi le président et fondateur de la Nouvelle Association des bars du Québec, Pierre Thibault, même s'il dit comprendre la situation d'urgence dans laquelle le Québec se trouve.

« Ce n'est rien de moins qu'un coup de massue inattendu. » — Une citation de Pierre Thibault, président et fondateur de la Nouvelle Association des bars du Québec

Celui qui est aussi propriétaire de La Taverne Saint-Sacrement a cependant salué l'annonce d'aide financière qui doit accompagner la mesure, espérant qu'elle viendra rapidement.

C'est comme recevoir un troisième coup dans les jambes, quand on est une industrie qui essaie de se relever depuis 2020 , a commenté Martin Vézina, directeur des affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec.

Il dit craindre que ces nouvelles restrictions aient des conséquences à court et à long termes, notamment sur la rétention de la main-d'œuvre.

Une préoccupation partagée par le porte-parole de l'Association des salles de spectacles indépendantes du Québec, Michel Sabourin, qui détaille plusieurs problèmes.

Les producteurs qui louent les salles ne voudront pas prendre le risque de louer les salles, et les artistes n'aiment pas jouer dans des salles à peine remplies, prédit-il.

Même si la mesure touche l'ensemble des commerces, l'impact est encore plus grand dans les salles de spectacles, dit-il, puisque les spectateurs ne peuvent pas tout simplement se présenter à une autre heure.