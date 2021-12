Le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux retardé par le variant Omicron

Santé Canada a mis à jour ses directives en matière de santé au travail pour la fonction publique fédérale afin de tenir compte de l’évolution des mesures de santé publique liées au variant Omicron de la COVID-19, jeudi.

Les ministères et les organismes doivent suspendre toute augmentation prévue de l’occupation de leurs locaux, revoir les niveaux d’occupation actuels et considérer d’avoir un recours accru au travail à distance, au besoin , a indiqué Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, dans une déclaration écrite.

Cela signifie que des employés ayant déjà réintégré leur bureau pourraient retourner en télétravail très prochainement.

Santé Canada a également recommandé aux employés fédéraux de prendre rendez-vous dès que possible pour obtenir leur dose de rappel contre le coronavirus, de porter le masque et d’éviter les voyages non essentiels.

Je tiens à remercier les nombreux fonctionnaires, dans diverses fonctions, qui continuent de travailler sur place et à distance pour servir les Canadiens , a déclaré Mme Fortier. Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, les fonctionnaires fédéraux peuvent avoir l’assurance que toutes les mesures continuent d’être prises pour veiller à leur santé et à leur sécurité au travail.

« Je m’attends à ce que les organisations continuent de s’assurer que leurs plans s’alignent sur le contexte actuel de la santé publique, en tenant compte de leurs besoins opérationnels et de leurs obligations, notamment celle d’assurer l’accès à l’information aux Canadiens et de fournir les services gouvernementaux dans les deux langues officielles. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Mme Fortier a conclu en rappelant aux gestionnaires qu'ils ont la responsabilité de s'assurer du bien-être et de la sécurité de leurs employés.

Le gouvernement du Canada a d'ailleurs mis à jour les données concernant la vaccination de ses employés et on constate une diminution des demandes d'accommodements ainsi que du nombre de fonctionnaires non vaccinés.

Alors que l'on comptait auparavant 1250 personnes non vaccinées parmi les fonctionnaires fédéraux, ils sont désormais 775. Les demandes d'exemptions sont passées de plus de 3400 à 3290, jeudi.

Une troisième dose sera-t-elle exigée pour les fonctionnaires? Par courriel, le Secrétariat du Conseil du Trésor précise que la définition d'entièrement vaccinés sera modifiée au besoin lorsque le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) formulera de nouvelles recommandations .

Un projet pilote également sur la glace

L'annonce du retour retardé des fonctionnaires fédéraux sur leur lieu de travail intervient alors que le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada venait tout juste de lancer un projet pilote pour un retour en présentiel de ses employés dans la région de la capitale nationale.

Le 30 novembre dernier, des méthodes de gestion d’équipes hybrides ont été mises en place à cet effet. Nous l’avons temporairement interrompu en raison de l’incertitude entourant le variant Omicron , a écrit le ministère, jeudi.

Une centaine d’employés dont les bureaux étaient situés dans l’édifice Portage IV et du 200, rue Montcalm s’étaient portés volontaires pour ce projet qui devait durer 10 semaines.

Ce dernier avait pour but de déterminer s'il existe des différences significatives entre le travail hybride non structuré, où les employés décident quand et où ils travaillent au bureau et dans quel but, et le travail hybride structuré, où les gestionnaires décident de ces choses.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et d'Émilie Bergeron