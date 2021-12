Rassemblements : soulagement dans les hôpitaux, déception dans les restaurants

Les Québécois doublement vaccinés pourront se rassembler durant le temps des Fêtes, mais à condition de se limiter à 10 convives provenant d'un maximum de trois familles. À partir de lundi, le nombre de personnes autorisées dans les commerces, restaurants, évènements culturels et lieux de cultes est limité à 50 % de leur capacité. Les partys de bureau, la danse et le karaoké sont de nouveaux interdits.

Il n’y a pas encore de médication miraculeuse , rappelle le Dr Mathieu Simon, chef du département de soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), quelques minutes après l'annonce.

Pour l'instant, son hôpital n'a pas atteint sa capacité d'accueil maximale pour les patients atteints de la COVID-19. Ce qui me fait peur, c'est : est-ce qu'il va y avoir des gens pour soigner autour de ces lits-là , confie le médecin.

« Si Omicron est aussi sévère pour toucher largement la population, le personnel infirmier, s'il est lui-même touché, pourrait devoir se [retirer] du combat pendant quelque jours. On parle beaucoup de lits, mais ce qui est le plus précieux, c'est le personnel médical et paramédical. » — Une citation de Dr Mathieu Simon, chef du département de soins intensifs à l'IUCPQ

Selon lui, malgré la décision du gouvernement, le personnel soignant devra faire à nouveau des sacrifices durant le temps des Fêtes. C'est très décevant , surtout après la lutte contre le variant Delta, témoigne le Dr Simon.

Limiter les contacts

Le nombre de personnes autorisées dans les commerces et les rassemblements pourrait être davantage réduit, selon Gaston De Serre, médecin-conseil à l'Institut national de Santé publique (INSPQ).

Au niveau individuel, si on a toutes sortes de choses optionnelles, effectivement, on peut les couper. On ne doit pas se dire : baissons à 50 % si, de fait, il y a plus que 50 % qui peut être coupé , croit le médecin.

« Le mot d'ordre, c'est de restreindre ses contacts. » — Une citation de Gaston De Serre, médecin-conseil à l'INSPQ

Vendredi, le gouvernement devrait annoncer près de 4000 nouveaux cas au Québec, dont 20 % seraient liés au variant Omicron.

C'est presque 1000 cas de plus que le plus qu'on a jusqu'à maintenant. C'est énorme. Sur deux semaines, on n’est parti de rien du tout à 20 %. L'Omicron est en croissance très rapide. Les mesures annoncées sont certainement importantes , ajoute Gaston De Serre.

Le nouveau variant Omicron est capable de contourner l'immunité chez certaines personnes, prévient-il. Ce qui avait bien fonctionné pour le variant Delta fonctionne moins bien pour Omicron. La cible pour atteindre l'immunité de groupe est plus dure à atteindre.

Déception dans les restaurants

Les restaurateurs ne voient pas les choses du même œil que les Drs Simon et De Serre. À chaud, je me sens comme le mauvais garçon sur la liste noire du père Noël. Ça fait mal , lance sans détour le propriétaire du restaurant Matto de Québec, Rocco Cortina.

La limitation à 50 % de sa capacité mènera à une baisse de ses revenus, mais rendra aussi difficile la rétention d'une main-d'œuvre chèrement gagnée durant les derniers mois. Maintenant, on manque d'employé, les ressources primaires sont dures à avoir. La rentabilité est très dure. Je trouve que c'est de l'acharnement.

M. Cortina s'explique mal pourquoi il ne pourra pas recevoir plus de 30 clients dans son restaurant, alors qu'un rassemblement de 10 personnes est autorisé à l'intérieur d'un petit appartement. Il y a quelqu'un qui va devoir m'expliquer.

D'autres sont toutefois solidaires avec le personnel soignant.