La police albertaine peut offrir un traitement contre la dépendance aux détenus

Les détenus, indépendamment des accusations portées contre eux, auront désormais un accès immédiat à des médicaments éprouvés, affirme le ministre adjoint à la Santé mentale et aux Dépendances de l'Alberta, Mike Ellis.

L'annonce d'aujourd'hui vise à réunir ces systèmes pour mettre les Albertains en contact avec des traitements éprouvés , a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.

Selon le ministre, il s'agit du premier programme en son genre au Canada. Il indique qu'il débutera avec le service de police d'Edmonton, le service de police de Calgary et la GRC dans certaines localités rurales.

Un système de soins complet peut et doit faire participer nos agents d'application de la loi à la solution , dit-il.

Le chef de police d'Edmonton, Dale McFee, dit qu'il voit dans cette initiative un pont nécessaire entre les forces de l'ordre et la santé publique.

Ces deux secteurs travaillent main dans la main, et si nous avons la possibilité de sauver des vies et d'utiliser le facteur humain, comme le système médical, pour aider, c'est tout à fait logique , affirme-t-il.

Le programme est soutenu par le financement supplémentaire de 1,4 million de dollars pour élargir le Programme de dépendance virtuelle aux opioïdes de Services de santé Alberta.

Il utilisera le Sublocade, un médicament qui permet d'éliminer pendant 30 jours les effets du sevrage d'opioïdes.

Décès dus aux opioïdes

Entre janvier et août 2021, l'Alberta a connu plus de 1000 décès liés aux opioïdes, ce qui met la province sur la bonne voie pour enregistrer son année la plus meurtrière en matière de décès par surdose.

Un communiqué indique que le programme de traitement des dépendances peut potentiellement réduire le taux de décès liés aux opioïdes lorsque les détenus sont libérés des prisons municipales.

Le chef du service de police de Calgary, Mark Neufeld, ajoute que les personnes libérées peuvent également débuter dans un état beaucoup plus sain, ce qui les rend moins susceptibles de récidiver.

La capacité de bloquer l'état de manque et de réduire le potentiel de surdosage, que ce soit en détention ou une fois libéré, change la donne.

Avec les informations de Dave Will