Les T.N.-O. se tournent vers la Colombie-Britannique pour leur programme scolaire

En mars, l’ébauche du nouveau programme scolaire albertain avait fait l’objet de nombreuses critiques. Qualifié notamment d’eurocentrique dans son approche du colonialisme et l’histoire autochtone, il avait poussé le ministère de l’Éducation ténois à la réflexion.

Le ministère a finalement choisi de s'appuyer sur celui de la Colombie-Britannique.

R.J. Simpson, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest précise, dans un communiqué, que ce cursus met l’accent mis sur les savoirs autochtones et sur les compétences en langues et en mathématiques , ce qui bénéficiera aux élèves ténois.

« Le cursus remanié de la Colombie-Britannique vise à personnaliser l’apprentissage en le rendant plus flexible et en le centrant davantage sur l’élève. » — Une citation de R.J. Simpson, le ministre de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest

Selon le gouvernement, cette décision est le fruit de nombreuses recherches et consultations auprès de nombreux acteurs de l’éducation, mais aussi des gouvernements autochtones.

Le communiqué indique que le programme de la Colombie-Britannique et ses évaluations ont été conçus de façon flexible , ce qui permettra s’assurer que le contenu autochtone est intégré dans l’ensemble du parcours scolaire.

La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest satisfaite

Nous sommes vraiment contents du changement , explique Jean de Dieu Tuyishime, le nouveau président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO).

L’organisme a été consulté à plusieurs reprises, ces trois dernières années, dit-il.

Le nouveau président se réjouit de voir que le programme met l’accent beaucoup plus sur les compétences, mais aussi sur les concepts et que l’on peut plus développer les habiletés des enfants et [qui] sont beaucoup plus transférables à l’apprentissage de n’importe quelle matière.

Jean de Dieu Tuyishime précise que ce cursus ne va pas s’installer d’ici demain , mais que cela sera implémenté progressivement grâce à une période de transition de trois à cinq ans.