Injonction d’urgence pour l’identification dans les centres de consommation supervisée

Dans la foulée d’une poursuite déposée en août dernier, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a entendu les arguments des organisations Moms Stop the Harm (MSH), et Lethbridge Overdose Prevention Society (LOPS), et du gouvernement provincial. Les deux organisations ont déposé une poursuite contre le gouvernement qui impose de nouvelles exigences dans les centres de consommation supervisée (CCS) depuis le 30 septembre.

Parmi ces exigences : des normes de formation et de documentation du travail, ainsi que la mise en place d’accords de bon voisinage. Le gouvernement a toutefois repoussé au début de l'année 2022 l'entrée en vigueur de l’obligation pour le personnel des centres de demander le numéro d'assurance-maladie de leurs clients.

Moms Stop the Harm MSH et la Lethbridge Overdose Prevention Society LOPS demandent une injonction d’urgence pour empêcher l’entrée en vigueur de cette politique.

Les deux organisations veulent ainsi empêcher l’entrée en vigueur de cette exigence pendant que le procès est en cours. Le juge Paul Belzil a indiqué qu’il allait rendre sa décision au plus tard le 31 janvier 2022.

Des mesures contre-productives, estiment les organisations

Pour Moms Stop the Harm et la Lethbridge Overdose Prevention Society, le fait de demander aux utilisateurs des centres de consommation supervisée de s’identifier est problématique. L’avocat qui les représente, Avnish Nanda, a fait valoir devant la cour que cette règle ne ferait que dissuader les gens d’utiliser ces sites de consommation. Il a avancé que cela entraînerait une augmentation des décès par surdose.

Il a aussi affirmé que des recherches démontrent que les toxicomanes risquent de décider de ne pas utiliser les services offerts dans les centres de consommation supervisée.

Pour les organisations, il est dans l’intérêt public d’empêcher le gouvernement de mettre en place cette mesure. Le préjudice serait irréparable si des personnes décèdent de surdose ou si elles contractent des maladies telles que le VIH ou l’hépatite C.

« Même s'il existe une clause ou un mécanisme d'exclusion, les effets seront les mêmes. » — Une citation de Me Avnish Nanda, avocat, MSH et LOPS

Pour la cofondatrice de Moms Stop de Harm, Petra Shulz, exiger l’identification des utilisateurs des centres de consommation supervisée, comme le numéro d’assurance-maladie, pourrait avoir des conséquences graves.

Les gens y auraient moins recours, certains ont même dit qu'ils n'iraient pas du tout si cette exigence était imposée. Et puis, lorsque les gens n'ont pas d'endroit sûr pour consommer, ils consomment seuls et dans un endroit peu sûr, et le risque de décès par surdose est alors beaucoup plus grand , affirme-t-elle.

« Si vous faites une surdose, il faut que quelqu'un soit là, et personne n'est jamais mort dans un service de consommation. » — Une citation de Petra Shulz, cofondatrice, Moms Stop the Harm

Des services malgré tout, rappelle le gouvernement

Quant aux avocats du gouvernement, ils ont contesté le fait que de demander un numéro d’assurance-maladie éloignerait les gens d’utiliser les centres de consommation supervisée. Le simple fait de fournir votre numéro d’assurance-maladie personnel n'ouvre pas la voie à une diffusion sans discernement de vos informations , a expliqué Me Aleisha Bartier.

« S’ils choisissent de ne pas fournir leurs informations personnelles [...] aucun service ne leur sera refusé. » — Une citation de Mike Ellis, ministre adjoint à la Santé mentale et aux Dépendances

Le gouvernement affirme que d’exiger le numéro d’assurance-maladie sert l’intérêt public, car cela permet de lier les utilisateurs à d’autres services pouvant les aider.

En conférence de presse, le ministre adjoint à la Santé mentale et aux Dépendances, Mike Ellis, a rappelé que personne ne se verra refuser un service.

Personne ne se verra refuser un service s'il refuse de fournir des informations telles que son nom. Encore une fois, nous voulons que les gens fournissent leurs informations pour que le médecin puisse fournir le traitement médical nécessaire pour la maladie dont ils souffrent , a-t-il dit.