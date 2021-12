Le travail d’un prêtre nord-ontarien reconnu par le pape

Ce titre est accordé au père Albert pour son service auprès du peuple et ses contributions à la vie de l'église , selon un communiqué du Diocèse de Sault-Sainte-Marie.

Il est actuellement curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, à Sudbury.

Quand Mgr Dowd m'a appelé et m'a annoncé cette nouvelle, j'ai dit "Êtes-vous sérieux?" et il m'a assuré qu'il l'était , a déclaré avec beaucoup de modestie le père Albert. J'étais étonné, je me sentais indigne de ce titre, pensant qu'ai-je fait pour recevoir cela?

Mgr Thomas Dowd a félicité le père Albert, un prêtre qui a consacré sa vie pour le peuple de Dieu.

« Cet honneur reconnaît le dévouement et le soin pastoral qu'il a offert à tant de personnes à travers son ministère sacerdotal, et en particulier son dévouement spécial envers le peuple pendant la pandémie. » — Une citation de Mgr Thomas Dowd, évêque de Sault-Sainte-Marie

Cet honneur devrait être souligné pendant les messes de la fin de semaine à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, en présence de Mgr Dowd.